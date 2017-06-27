На параде в Минске покажут суперкран, «тягач Боингов» и новые Geely

Парад на День независимости станет одним из самых богатых на новинки белорусского автопрома.

По дорогам Минска 3 июля единым строем, в частности, проедут белорусско-китайский автокран MAZ-Zoomlion с рекордно длинной стрелой, подземные самосвалы МоАЗ, аэродромный тягач БелАЗ и два новых внедорожника Geely.

Всего на параде покажут около 70 единиц гражданской автотехники – в основном последние модели, которые еще не вышли в серийное производство. Больше всего автомобилей представит Минский автозавод (около 20 машин), а МТЗ и «Амкодор» выставят по 12-14 тракторов и погрузчиков.

Одной из самых интересных новинок станет белорусско-китайский автокран ZMC-25, который СП «Зумлион-МАЗ» собрало на свободных площадях «Могилевтрансмаша». Спецмашину выделяет стрела рекордной длины – 33 метра (с «гуськом» – 41 метр). Она может поднимать любые грузы на высоту 12-этажного дома, крайне устойчива и неприхотлива, причем по своим характеристикам не знает конкурентов в странах СНГ. Что интересно, первый автокран уже купила российская компания, однако до отъезда он успеет появиться на параде.

Кроме того, Минский автозавод представит два «пылесоса» (подметально-уборочные машины), которые эффективно снимают слои пыли с асфальта и увлажняют городские дороги. В колонне также будут мусоровоз с задней загрузкой и каналопромывочная машина для очистки канализаций. Впрочем, большим открытием должен стать сверхмощный самосвал класса Евро-6 МАЗ-6516М9, который будут выпускать для Беларуси, России и стран Евросоюза.

В центре Минска проедет и аэродромный тягач БелАЗ, который может буксировать самолеты массой до 600 тонн. Кстати, примерно столько весит самый большой в мире транспортник Ан-225 «Мрия» вместе с грузом и топливом.

Размерами будут выделяться и подземные карьерные самосвалы МоАЗ. На Могилевском автозаводе собрали погрузочно-транспортные машины для горных шахт МоАЗ-75291, способные за раз перевезти 25 и 50 тонн полезных ископаемых.

Пассажирский транспорт на параде представят школьный автобус МАЗ-257, который вскоре будут серийно выпускать для сельской местности, и электробусы «Белкоммунмаша», уже курсирующие в Минске.

На параде будут и легковые автомобили. Geely покажет уже известный седан Emgrand EC7 и два новых кроссовера – NL4 и Atlas 2017 (NL3). Все три модели будут выпускать на строящемся под Борисовом заводе. Проектная мощность составит 60 тыс. единиц в год, которую в случае необходимости могут удвоить. Автомобили планируют в основном поставлять в Россию.

МТЗ привезет мощный трактор «Беларус-4522», развивающий 450 л.с. В колонне также поедут комбайны «Палессе» нового поколения и трактор пятого тягового класса «Амкодор-5300». «Лидагропроммаш» привезет на парад самоходный опрыскиватель ОВС-4224, которым за счет высокого клиренса можно удобрять даже кукурузу.

В параде также примет участие команда «МАЗ-СПОРТавто». Пилоты проедут в начале колонны на спортивном МАЗ-5309РР, который в июле отправится в «Шелковый путь».

Протяженность колонны гражданской автотехники составит 1,1 км. После парада все новинки можно будет осмотреть самостоятельно на временной экспозиции возле стелы «Минск-город герой».

БКМ Электробус

КЗС комбайн

МАЗ Zoomlion автокран

МАЗ-Zoomlion автокран

МАЗ Самосвал

Трактор «Беларус»