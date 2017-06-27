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Посол Украины о вызове в МИД: Мои слова выхватили из контекста

28.06.2017 13:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Посол Украины Игорь Кизим удивился приглашению в МИД Беларуси через неделю после ремарки на конференции, которая вызвала недовольство ведомства. Дипломат считает, что его слова были «выхвачены из общего контекста» журналистом TUT.BY. Об этом он заявил в интервью «Радыё Свабода».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, посла Украины вызвали в МИД Беларуси 26 июня из-за его слов на конференции Ostrogorsky Forum 19 июня о непрозрачности белорусско-российско-сербских учений «Славянское братство 2017». Кизим тогда сказал, что военному атташе Украины продемонстрировали «театрализованное выступление» и устроили «показательный фарс», а, а сами учения прошли в другом месте. Белорусски МИД заявил, что заявления посла «тенденциозны» и не соответствуют уровню отношений двух стран, а военного атташе Украины пригласили в качестве «жеста доброй воли».

В комментарии «Радыё Свабода» Игорь Кизим пояснил, что его слова на конференции были «ответом на определенные опасения белорусских докладчиков по поводу угроз для вашей безопасности».

— Меня тогда удивило, что здесь украинский пример упоминается как негативный, что, мол, мы не хотим, чтобы было так, как в Украине. Главная же идея моего выступления, после которого меня вызвали в МИД Беларуси, была в том, что Беларуси следует быть более прозрачной, в частности в проведении учений. И не более. Та цитата, выхваченная из общего контекста сотрудником портала ТUT.BY, насчет того, что учения «Славянское братство» не соответствовали стандартам ОБСЕ, то надо признать, что я об этом не говорил: ни о стандартах ОБСЕ, ни о каких-то другие стандарты.

Посол отметил, что Беларусь сделала усилия, чтобы быть открытой и Украина благодарна за приглашение наблюдателей на учения «Славянское братство».

— Мой вопрос и моя ремарка касалось того, что было показано не то, чего ожидали наблюдатели. Если и было что-то указано, то это был театрализованное представление для гостей. Но если специалисты утверждают, что с военной точки зрения не все было сказано, то не надо такого допускать на следующих учениях, в частности на «Западе-2017». В этом был главный лейтмотив моего выступления, что Беларусь должна демонстрировать большую прозрачность и открытость в контексте подготовки к любым маневров, если хочет быть услышанной так, как она себя позиционирует — в качестве донора региональной безопасности.

Комментарий Редакции TUT.BY

Заметка, которая послужила причиной вызова посла Украины в МИД Беларуси — «Нам устроили показательный фарс». Посол Украины призывает Минск к открытости на учениях, дословно цитирует дипломата и полностью излагает контекст его выступления. Неслучайно перед фрагментом про учения «Славянское братство» TUT.BY приводит почти страницу (!) предшествовавших этому слов посла, чтобы контекст его заявлений был предельно понятен читателю. Слова о «показательном фарсе» вынесены в заголовок как самое резонансное из заявлений дипломата. Следом в заголовке следует как раз та мысль, которую посол характеризует как главную, а именно — что Беларуси необходимо демонстрировать прозрачность на учениях.

Конференция Ostrogorsky Forum транcлировалась в прямом эфире в соцсети Facebook. На временной отметке 3.07.00 начинается выступление посла Украины. Приглашаем читателей самостоятельно убедиться, что слова дипломата и их контекст не были искажены.

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломат считает, что его слова были "выхвачены из общего контекста" журналистом TUT.BY. Редакция не может согласиться с такой оценкой.

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