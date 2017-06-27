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Производители объяснили, почему белорусские лекарства дешевле импортных

28.06.2017 14:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Белорусские лекарства дешевле зарубежных аналогов не из-за своего качества, а только в связи с экономическими причинами, сообщил в среду журналистам директор СООО "Лекфарм" Андрей Потапович.

Производители объяснили, почему белорусские лекарства дешевле импортных
© Sputnik / Виктор Толочко
Производитель: единый рынок фармсредств ЕАЭС работает только на бумаге

Как пояснили на предприятии, субстанции для белорусских и зарубежных лекарств часто приобретаются у одних поставщиков – в Индии, Европе, странах Южной и Северной Америк или иных регионов. 

"Разница в стоимости обусловлена чаще экономическими причинами, а не чисто фармакологическими", – отметил Потапович.

Он также пояснил, что стоимость препаратов влияет цена регистрации и много других экономических факторов. 

"Разные и объемы рынка. Например, фармацевтические рынки России или Казахстана куда больше. А чем меньше рынок, тем больше, как правило, цена экспортируемых лекарств", – сообщил директор "Лекфарм". 

По его словам, именно из-за объемов рынка и проблем с регистрацией затруднен экспорт белорусских препаратов в Европу. "Стоимость регистрации одного препарата может составлять 200 тысяч долларов", – пояснил Потапович.

 
Теги: Минск
 
 
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Медицинские препараты, произведенные в республики, стоят на 30-40% меньше, чем импортные аналоги.

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