Производители объяснили, почему белорусские лекарства дешевле импортных

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Белорусские лекарства дешевле зарубежных аналогов не из-за своего качества, а только в связи с экономическими причинами, сообщил в среду журналистам директор СООО "Лекфарм" Андрей Потапович.



© Sputnik / Виктор Толочко Производитель: единый рынок фармсредств ЕАЭС работает только на бумаге

Как пояснили на предприятии, субстанции для белорусских и зарубежных лекарств часто приобретаются у одних поставщиков – в Индии, Европе, странах Южной и Северной Америк или иных регионов.

"Разница в стоимости обусловлена чаще экономическими причинами, а не чисто фармакологическими", – отметил Потапович.

Он также пояснил, что стоимость препаратов влияет цена регистрации и много других экономических факторов.

"Разные и объемы рынка. Например, фармацевтические рынки России или Казахстана куда больше. А чем меньше рынок, тем больше, как правило, цена экспортируемых лекарств", – сообщил директор "Лекфарм".

По его словам, именно из-за объемов рынка и проблем с регистрацией затруднен экспорт белорусских препаратов в Европу. "Стоимость регистрации одного препарата может составлять 200 тысяч долларов", – пояснил Потапович.