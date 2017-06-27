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Нацбанк шестой раз за год снижает ставку рефинансирования: 12% с 19 июля

28.06.2017 14:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нацбанк шестой раз в нынешнем году снизит ставку рефинансирования. С 19 июля 2017 г. ставка снижается с 13 до 12 процентов годовых. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков снижаются с 15 до 14%.

«Инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне 2017 г. в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне 2017 г. оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении», — отмечено в сообщении.

Закреплению данных тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка, считают в НББ.

В июне 2017 г. прирост средней широкой денежной массы по-прежнему составит около 5% в годовом выражении. Чистое предложение иностранной валюты, сохраняющееся на внутреннем валютном рынке, положительно влияет на уровень золотовалютных резервов и обеспечивает стабильность обменного курса белорусского рубля.

«На этом фоне продолжается замедление инфляционных ожиданий, что благоприятно скажется на интенсивности роста цен в ближайшие месяцы. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков», — пишет регулятор.

Как ранее сообщалось, регулятор в нынешнем году уже пять раз снижал ставку рефинансирования на 1 процентный. С 14 июня ставка составляет 13%.

При этом проблема повышения доступности кредитов остается одной из ключевых. Несмотря на это, Нацбанк обещает сохранять базовый принцип проведения процентной политики — превышение доходности сбережений в национальной валюте относительно инвалютных, а также обеспечение положительных процентных ставок в экономике в реальном выражении.

По данным Нацбанка, средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) уменьшилась за прошлый год на 12,8 процентного пункта и составила 20,5% годовых. С учетом льготного кредитования ставка по всем рублевым кредитам в декабре 2016 г. составила 12%. «Более существенное, чем прогнозировалось, снижение процентных ставок способствовало росту ценовой доступности кредитных ресурсов для экономики. В то же время банковская система столкнулась с проблемой малого количества эффективных инвестиционных проектов в экономике на фоне закредитованности предприятий. И это в условиях значительного избытка рублевой ликвидности», — обращает внимание регулятор.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Как ранее сообщалось, регулятор в нынешнем году уже пять раз снижал ставку рефинансирования на 1 процентный. С 14 июня ставка составляет 13%.

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