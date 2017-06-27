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Нацбанк с 19 июля снижает ставку рефинансирования до 12%

28.06.2017 14:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 19 июля 2017 года снизит ставку рефинансирования до 12% годовых, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей регулятора.

Это станет уже шестым снижением ставки рефинансирования в текущем году. В первый раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования в этом году 18 января — на один процентный пункт, до 17% годовых. Последнее снижение ставки состоялось 14 июня, она была снижена также на один процентный пункт — до 13% годовых.

Нацбанк с 19 июля снижает ставку рефинансирования до 12%
© Sputnik / Виктор Толочко
Власти ожидают инфляцию в 2018 году не выше 7%

"Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о снижении с 19 июля ставки рефинансирования с 13% до 12% годовых и ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15 до 14% годовых", — сообщили в НБРБ.

Там проинформировали, что такое решение было принято по итогам состоявшегося ежеквартального заседания правления регулятора, на котором были даны оценки и прогноз тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике.

В данной связи в Нацбанке отметили, что инфляция сохраняется на низком уровне. По оценке, в июне в годовом выражении она составит около 6,2%. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления. Это подтверждает и динамика базовой инфляции, которая в июне 2017 года оценивается на уровне около 5,3% в годовом выражении.

В Нацбанке отметили, что эти тенденции укрепляются и за счет умеренных темпов роста денежного предложения, позитивных изменений в сбалансированности платежного баланса и устойчивости валютного рынка.

Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будут определяться устойчивостью уменьшения инфляционных рисков, добавили в Нацбанке.

Ранее первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что ставка рефинансирования Нацбанка продолжит постепенно снижаться с учетом показателей по инфляции и на конец года, как ожидается, составит 11-12% годовых.

Основными направлениями денежно-кредитной политики предусмотрено, что на конец текущего года ставка рефинансирования должна составить 14-16% годовых.

Целевой показатель по инфляции на 2017 год установлен в размере 9%. В 2018 году, по "осторожным прогнозам", белорусские власти ожидают инфляцию на уровне 7%.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе со ставкой рефинансирования снижаются и ставки по операциям поддержки и изъятия ликвидности, такое решение обусловлено низким уровнем инфляции.

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