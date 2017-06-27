Россия в третьем квартале поставит в Беларусь 4,5 млн тонн нефти

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.



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После урегулирования в апреле 2017 года нефтегазового спора между Россией и Беларусью была достигнута договоренность о том, что РФ в 2017 году восстановит до планового уровня поставки нефти. Белорусско-российские договоренности предусматривают, что в 2017 году Минск сможет получить из РФ 24 миллиона тонн нефти, что соответствует полной загрузке белорусских НПЗ.

"4,5 миллиона тонн", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, какой график поставок утвержден на третий квартал.

В апреле советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что объем поставок нефти из РФ в Беларусь в текущем году составит 24 миллиона тонн. Согласно графику поставок, который утверждается ежеквартально, в первом квартале объем поставок составил 4 миллиона тонн, во втором — 5 миллионов тонн. Поставки во втором полугодии планировались в объеме 15 миллионов тонн.

Белорусским НПЗ для работы со 100% загрузкой мощностей по первичной переработке нефти требуется 6 миллионов тонн нефти ежеквартально.