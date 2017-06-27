В Беларуси с 19 июля вновь снижают ставку рефинансирования

Правление Национального банка Беларуси решило снизить с 19 июля ставку рефинансирования с 13% до 12% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15% до 14% годовых.

Такое решение принято по итогам ежеквартального заседания правления Нацбанка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике, сообщили в Нацбанке .

Так, инфляция сохраняется на низком уровне, в июне ожидается, что она в годовом выражении составит около 6,2%. Базовая инфляция в июне составляет около 5,3% в годовом выражении. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления.

Закреплению этих тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка. В июне прирост средней широкой денежной массы составляет около 5% в годовом выражении. Чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке положительно влияет на уровень ЗВР и обеспечивает стабильность обменного курса рубля, отмечают в регуляторе.

Также продолжается замедление инфляционных ожиданий, что благоприятно скажется на интенсивности роста цен. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будет определять устойчивость уменьшения инфляционных рисков.