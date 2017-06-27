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В Беларуси с 19 июля вновь снижают ставку рефинансирования
28.06.2017 15:35 — Новости Экономики | БДГ
Правление Национального банка Беларуси решило снизить с 19 июля ставку рефинансирования с 13% до 12% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 15% до 14% годовых.
Такое решение принято по итогам ежеквартального заседания правления Нацбанка по вопросам оценки и прогноза тенденций в экономике, внешнем секторе и денежно-кредитной сфере с учетом закрепления положительных тенденций в экономике,
Так, инфляция сохраняется на низком уровне, в июне ожидается, что она в годовом выражении составит около 6,2%. Базовая инфляция в июне составляет около 5,3% в годовом выражении. При этом наблюдается однородность динамики инфляции по товарным группам, что свидетельствует о повышении устойчивости ее замедления.
Закреплению этих тенденций способствуют умеренные темпы роста денежного предложения, позитивные изменения в сбалансированности платежного баланса и устойчивость валютного рынка. В июне прирост средней широкой денежной массы составляет около 5% в годовом выражении. Чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке положительно влияет на уровень ЗВР и обеспечивает стабильность обменного курса рубля, отмечают в регуляторе.
Также продолжается замедление инфляционных ожиданий, что благоприятно скажется на интенсивности роста цен. Возможности дальнейшего снижения процентных ставок в экономике будет определять устойчивость уменьшения инфляционных рисков.
Напомним, что в последний раз ставка рефинансирования в Беларуси
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Правление Национального банка Беларуси решило снизить с 19 июля ставку рефинансирования с 13% до 12% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям...
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