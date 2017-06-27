Сальдо внешней торговли Беларуси достигло 120,5 млн долларов

Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в январе-апреле сложилось положительное в размере 120,5 млн долларов. За аналогичный период 2016 года оно было отрицательным в размере 135,1 млн долларов.

Согласно данным Белстата, оборот внешней торговли товарами и услугами по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17,9% до 20,71 млрд долларов: экспорт - на 19,5% до 10,41 млрд, импорт - на 16,3% до 10,29 млрд, передает «Интерфакс» .

Оборот внешней торговли товарами составил 17,37 млрд долларов: экспорт – 8,24 млрд, импорт – 9,13 млрд. Стоимостной объем экспорта в текущих ценах вырос на 21,3%, импорта - на 19,2%. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательным в размере 894,5 млн долларов (было минус 866,5 млн).

Экспорт услуг составил 2,18 млрд долларов, увеличившись на 13,1%, импорт – 1,16 млрд (снизился на 2,7%). Сальдо сложилось положительным в размере 1,02 млрд долларов (было 731,4 млн долларов).

Напомним, что внешнеторговый товарооборот Беларуси за 2016 год составил в денежном выражении 50,99 млрд долларов, что на 10,5% меньше, чем было в 2015-м. Но в последний месяц отчетного года оборот заметно вырос: в декабре 2016-го он составил 4,94 млрд, что на 4 % больше, чем было в декабре 2015-го, и на 9,3 % - чем в ноябре.

При этом в декабре 2016 года произошло сильное ухудшение результатов внешней торговли товарами: импорт вырос намного больше, чем экспорт, а товарное сальдо стало рекордно минусовым в 2016 году.