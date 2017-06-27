какие данные бизнесу и обществу нужны от государства?

В Беларуси создается государственный портал открытых данных . Он должен упростить доступ к данным государственных органов. Главный вопрос сейчас — какие данные на нем нужно разместить в первую очередь. Если вы лично или ваша организация работаете или хотели бы работать с государственными базами данных (о населении, экономике, доходах, финансах, транспорте, медицине, образовании и т.д.), примите участие в опросе .

Что такое открытые данные?

Это статистика эпохи интернета. Они бесплатны, пригодны для автоматической обработки ( машиночитаемы ) и могут быть использованы для любых целей любым человеком или организацией. Для удобного доступа к таким данным города, страны и даже целые континенты создают порталы открытых данных ( здесь можно посмотреть карту порталов открытых данных со всего мира ). Основной владелец и источник открытых данных — государство, так как по сути данные, которые оно собирает, уже оплачены из налогов и принадлежат гражданам. Что не исключает вопрос о том, за какие средства открывать данные — обучать госслужащих, переводить данные с бумажных носителей в машиночитаемый формат, поддерживать сайты и т.д.

Сейчас в Беларуси очень мало данных государственных органов соответствует термину «открытые». Компании, исследователи, журналисты в большинстве случаев покупают или собирают данные самостоятельно (например, парсингом).

Зачем нужно это исследование?

В данный момент идет разработка концепции и технического задания для государственного портала открытых данных. В мае на Форуме по управлению интернетом представители бизнеса, сообщества « Открытые данные. Беларусь » и Министерства связи и информатизации, которое является заказчиком портала, договорились о совместном исследовании спроса на открытые данные. Исследование станет аргументом в диалоге с владельцами данных (министерствами, комитетами, местными органами власти) и будет использовано разработчиками концепции компанией Light Well Organisation .

Исследование ориентировано в первую очередь на представителей бизнеса, науки, общественных организаций и журналистов. Обобщенные результаты будут опубликованы на opendata.by в начале июля 2017.

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