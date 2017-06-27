Экспортные пошлины на нефть повысятся с 1 июля

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Беларусь с 1 июля повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства страны.

Накануне Совмин принял постановление №484, в котором закрепил решение о повышении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 80 долларов до 80,9 за одну тонну Пошлина на прямогонный бензин повышена с 44 долларов до 44,4 за одну тонну, на товарные бензины — с 24 долларов до 24,2 за одну тонну", — говорится в сообщении.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 24,2 доллара за тонну (была 24 доллара). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня. Тогда они были снижены.