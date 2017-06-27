|
Из-за скандала с цефтриаксоном Борисовский завод медпрепаратов потерял 2,5 млн долларов
28.06.2017 18:29 — Новости Экономики | Tut.by
Борисовский завод медпрепаратов потерял 2,5 млн долларов после скандала с цефтриаксоном. Многие опасались покупать препарат, и виноваты в этом СМИ, которые «раздули проблему». Об этом заявил журналистам директор предприятия Виталий Дереш.
«СМИ преподнесли нежелательные реакции на антибиотик так, что напугали людей. Это медвежья услуга для нас. Думаю, что раздувание проблемы — заказ конкурентов. Смерти в результате употребления антибиотиков случались и раньше», — цитирует Дереша БелаПАН.
По его словам, ущерб, понесенный предприятием, составил 2,5 млн долларов; люди отказывались покупать цефтриаксон, несмотря на то что это лекарство «высочайшего качества, что является доказанным фактом».
Как отметил Дереш, с начала 2017 года за рубеж продано 11 млн флаконов этого лекарства и «не было ни одной нежелательной реакции».
Директор подчеркнул, что нежелательная реакция на антибиотики была, есть и будет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, допускается один случай на 10.000 ампул. «У нас — один случай на более чем 100.000 ампул», — сказал руководитель завода.
По его словам, сырье для производства лекарства закупается у китайского производителя, «у которого берет весь мир», а на самом предприятии человеческий фактор сведен к минимуму.
Реализация и использование определенных партий цефтриаксона и лидокаина гидрохлорида производства Борисовского завода медпрепаратов была приостановлена после трех случаев анафилактического шока.
16 января после инъекции цефтриаксона, разбавленного анестетиком лидокаином (оба препарата произведены в Борисове),
20 января в Борисове 11-летнего
В тот же день
2 марта Минздрав разрешил продавать цефтриаксон и лидокаин. По поводу трех случаев анафилактического шока за неделю вице-премьер (и бывший министр здравоохранения) Василий Жарко высказал мнение, что это совпадение. В Минздраве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отметил Дереш, с начала 2017 года за рубеж продано 11 млн флаконов этого лекарства и "не было ни одной нежелательной реакции".
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии