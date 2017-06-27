Из-за скандала с цефтриаксоном Борисовский завод медпрепаратов потерял 2,5 млн долларов

Борисовский завод медпрепаратов потерял 2,5 млн долларов после скандала с цефтриаксоном. Многие опасались покупать препарат, и виноваты в этом СМИ, которые «раздули проблему». Об этом заявил журналистам директор предприятия Виталий Дереш.

«СМИ преподнесли нежелательные реакции на антибиотик так, что напугали людей. Это медвежья услуга для нас. Думаю, что раздувание проблемы — заказ конкурентов. Смерти в результате употребления антибиотиков случались и раньше», — цитирует Дереша БелаПАН.

По его словам, ущерб, понесенный предприятием, составил 2,5 млн долларов; люди отказывались покупать цефтриаксон, несмотря на то что это лекарство «высочайшего качества, что является доказанным фактом».

Как отметил Дереш, с начала 2017 года за рубеж продано 11 млн флаконов этого лекарства и «не было ни одной нежелательной реакции».

Директор подчеркнул, что нежелательная реакция на антибиотики была, есть и будет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, допускается один случай на 10.000 ампул. «У нас — один случай на более чем 100.000 ампул», — сказал руководитель завода.

По его словам, сырье для производства лекарства закупается у китайского производителя, «у которого берет весь мир», а на самом предприятии человеческий фактор сведен к минимуму.

Реализация и использование определенных партий цефтриаксона и лидокаина гидрохлорида производства Борисовского завода медпрепаратов была приостановлена после трех случаев анафилактического шока.

16 января после инъекции цефтриаксона, разбавленного анестетиком лидокаином (оба препарата произведены в Борисове), скончалась 31-летняя женщина-медик . Это случилось в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тюрли Молодечненского района.

20 января в Борисове 11-летнего мальчика госпитализировали после введения в домашних условиях того же антибиотика. Препарат был изготовлен на подмосковном предприятии «Рузфарма».

В тот же день в Ганцевичах в реанимацию местной больницы была доставлена 12-летняя девочка, которой мать ввела цефтриаксон для лечения гнойной ангины. Обоих детей спасли.

2 марта Минздрав разрешил продавать цефтриаксон и лидокаин. По поводу трех случаев анафилактического шока за неделю вице-премьер (и бывший министр здравоохранения) Василий Жарко высказал мнение, что это совпадение. В Минздраве также заявили , что эти случаи не были связаны с качеством препарата.