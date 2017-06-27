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Фигуранты дела "Белого легиона" продолжают выходить из СИЗО

28.06.2017 19:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Еще как минимум четверо фигурантов дела «Белого легиона» освобождены из СИЗО № 1 под подписку о невыезде. Известно об освобождении Александра Евдахи, Тимура Пашкевича, Владимира Румянцева и Виктора Данилова. Общественный активист Нина Шидловская, которая поддерживает связь с родственниками обвиняемых, ранее сообщила в фейсбуке: «Чакаем як мiнiмум 5 цудаў сення».

В прямой трансляции «Радыё Свабода» у выхода из СИЗО Румянцев рассказал, что мог иногда получать независимую прессу и описал свои условия нахождения под стражей как «нормальные». Остальных фигурантов дела в СИЗО он не видел, встретился только сегодня. От комментариев по делу Румянцев отказывается из-за подписки о неразглашении.

Вчера стало известно об освобождении еще трех фигурантов этого громкого дела — Сергея Стрибульского, Александра Зимницкого и Владимира Федорова.

Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля).

16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках прекращено. СК принял к производству уголовное дело по ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования).

По последним данным, под стражей остаются 7 человек. Как заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, следствие разбирается, и «пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда» дело «Белого легиона».

Ранее глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявила, что Брюссель будет внимательно следить за делом «Белого легиона».

 
 
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По последним данным, под стражей остаются 7 человек.

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