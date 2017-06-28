КЛИЕНТ – СУДЬЯ СТРОГИЙ, НО ЧЕСТНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ

В двух километрах западнее агрогородка Черни «прописался» один из ведущих производителей вентиляционного оборудования в Беларуси – ООО «Белтехком». По итогам 2016 года на долю этой компании пришлось 75 процентов от общего числа всех налогов, поступивших в районный бюджет от малых и средних предприятий Чернинского сельсовета. В числовом выражении сумма составила порядка 900 тысяч рублей.

«Белтехком» являет собой пример успешного во всех отношениях предприятия, продукция которого за 25 лет существования на рынке получила заслуженное признание у потребителей. Компания девять раз становилась победителем и лауреатом областного конкурса «Лучший предприниматель года» в сфере производства промышленных товаров. Ее директор Александр Прибыш за достигнутые высокие результаты и большой личный вклад в развитие отрасти в 2014 году был назван человеком года Брестчины в области предпринимательства.

На днях у корреспондентов «районки» появилась возможность познакомиться поближе с предприятием. Экскурсия по «Белтехкому» началась с заготовительного цеха, где производится общепромышленное вентиляционное оборудование. Это одно из основных направлений, на которых специализируется компания. Предназначение второго цеха – изготовление вентиляционного оборудования для сельхозпредприятий и приточно-вытяжных вентиляционных установок. Месяц назад был введен в эксплуатацию склад готовых изделий, а в настоящее время к своему завершению подходит строительство здания для конструкторского отдела.

Как рассказал Александр Прибыш, вся продукция производится на современном, высокотехнологичном оборудовании. Чего только стоит станок с числовым программным управлением, который обошелся компании в 250 тысяч евро, или листогибочный пресс за 70 тысяч евро. Наличие продвинутой техники напрямую сказывается на качестве и ассортименте товаров. Только за прошлый год компания реализовала 1800 видов вентиляционного оборудования. По мнению Александра Владимировича, большая номенклатура хоть и требует некоторых издержек в производстве, позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке, а также комплексно обслуживать заказчиков.

Среди постоянных клиентов компании – крупные промышленные предприятия и гражданские объекты, птицефабрики, молочно-товарные фермы, свинокомплексы и овощехранилища страны. «Белтехком» – один из трех белорусских производителей вентиляционного оборудования, имеющих право на реализацию своей продукции Белорусской атомной электростанции. Последний тендер на поставку вентиляционного климатического оборудования на АЭС стоимостью 200 тысяч рублей предприятие выиграло несколько недель назад. Работает компания и над наращиванием экспорта товаров. Сегодня основными зарубежными покупателями являются Россия и Казахстан, куда реализуется 7 процентов производимой продукции.

Из года в год «Белтехкому» удается не только удерживать свои позиции, но и получать все большую прибыль. Например, в прошлом году компания заработала 3,6 млн рублей, а уже в текущем поставила перед собой планку в 5 млн рублей. Повысить шкалу доходности позволило в том числе освоение производства приточно-вытяжных вентиляционных установок, благодаря которым в традиционно «глухие» для этой сферы месяцы – с января по март – наблюдался не спад, а рост продаж.

Увеличение прибыли предприятия пропорционально сказывается на размере заработной платы. Если в прошлом году в среднем она составляла 1350 рублей, то в этом обещает перешагнуть за 1400 рублей. В настоящее время в компании трудятся 40 человек, в том числе 11 инженерно-технических работников. Среди них есть и жители Чернинского сельсовета. В связи с расширением производства на днях штат предприятия пополнили двое рабочих и двое конструкторов. По-прежнему вакантным остается место слесаря в цехе по изготовлению вентиляционного оборудования для сельхознаправления. Кстати, первое, на что обращает внимание директор «Белтехкома» при приеме на работу, – это наличие технического образования и высоких оценок. У самого Александра Владимировича за плечами физический факультет Белорусского государственного университета. На протяжении 15 лет он работал сначала ведущим инженером, а затем начальником отдела в головном специализированном конструкторском бюро по комплексу оборудования для микроклимата в Бресте.

«С распадом Советского Союза финансирование прекратилось, и специалистам, в том числе мне, пришлось уйти в никуда, – рассказал Александр Прибыш. – Я решил продолжить делать то, чем занимался в ГСКБ на протяжении 15 лет, и в 1992 году основал компанию по производству вентиляционного оборудования. О том, с какими результатами мы пришли к своему 25-летнему юбилею, судить, конечно же, нашим клиентам».

Алеся ПАШКЕВИЧ

Фото Сергея ХМЕЛЯ