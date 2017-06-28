ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Экономика на пальцах". Новая "нормальность", или Как страна прожила пол года и что нас ждет

29.06.2017 10:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Программа появится в прямом эфире 29 июня в 15.15.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале, на Facebook и в Одноклассниках.

28 июня автор программы «Экономика на пальцах» побывал на круглом столе в Нацбанке, после которого у Сергея осталось ощущение летней расслабленность и психологического спокойствия у регулятора.

Отпустило, небольшой рост, благоприятная внешняя конъюнктура — так кратко можно подвести итог первого полугодия для белорусского экономики.

Другие подробности о текущей ситуации в стране вы сможете узнать, подключившись к прямому эфиру TUT.BY в 15.15. Помогать Сергею Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Смотрите также
Старых отмыть или новых нарожать. Нас ждет реиндустриализация за китайские кредиты?
«Мы загрызем любого, кто встанет на нашем пути!» Подробности стратегии Uber по «захвату Вселенной»
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отпустило, небольшой рост, благоприятная внешняя коньюктура - так кратко можно подвести итог первого полугодия для белорусского экономики.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Западном поселке продается роскошный особняк «под ключ». Цена квадрата –меньше $500
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика