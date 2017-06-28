Программа появится в прямом эфире 29 июня в 15.15.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале , на Facebook и в Одноклассниках .

28 июня автор программы « Экономика на пальцах » побывал на круглом столе в Нацбанке, после которого у Сергея осталось ощущение летней расслабленность и психологического спокойствия у регулятора.

Отпустило, небольшой рост, благоприятная внешняя конъюнктура — так кратко можно подвести итог первого полугодия для белорусского экономики.

Другие подробности о текущей ситуации в стране вы сможете узнать, подключившись к прямому эфиру TUT.BY в 15.15. Помогать Сергею Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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