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"Экономика на пальцах". Новая "нормальность", или Как страна прожила пол года и что нас ждет
29.06.2017 10:01 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 29 июня в 15.15.
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28 июня автор программы «
Отпустило, небольшой рост, благоприятная внешняя конъюнктура — так кратко можно подвести итог первого полугодия для белорусского экономики.
Другие подробности о текущей ситуации в стране вы сможете узнать, подключившись к прямому эфиру TUT.BY в 15.15. Помогать Сергею Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Отпустило, небольшой рост, благоприятная внешняя коньюктура - так кратко можно подвести итог первого полугодия для белорусского экономики.
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