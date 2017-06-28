Хорошее начало – половина дела!

До старта уборочной страды в Прибужье времени осталось совсем немного. Поэтому вполне логичным и оправданным было включение в повестку дня очередного заседания райисполкома вопроса, который касался, помимо анализа хода заготовки кормов и создания прочной кормовой базы, готовности, в первую очередь, сельскохозяйственных организаций района к уборке урожая зерновых культур в текущем году.

По информации главного агронома управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Сергея Шемрука, озимые зерновые были посеяны в районе на площади 13814 га. Сев зерновых и зернобобовых культур произведен только семенами районированных и перспективных сортов не ниже третьей репродукции. В целях сортосмены и сортообновления 20 % озимых зерновых и 15 % яровых зерновых культур посеяны элитными семенами. Под них внесено 59,9 тыс. тонн органических удобрений. Минеральных они получили по 117 кг д. в. на

1 га. Озимому рапсу досталось по 167 кг д. в. на 1 га. Он был прополот с осени на всей площади сева, а в весенний период проведена прополка тех площадей, на которых сохранились зимующие трудноискоренимые крестоцветные сорняки.

В весенний период, по словам Сергея Анатольевича, на всей площади своевременно выполнена первая подкормка азотными удобрениями озимых культур. Осуществлена химпрополка яровых зерновых и зернобобовых культур на всей посевной площади. Озимый рапс двукратно подкормлен азотными удобрениями и микроэлементами, успешно проведена его защита от вредителей.

На сегодняшний день идет обработка рапса против болезней, по всем его посевам планируется пройтись клеевыми растворами. Что касается защиты зерновых от болезней и вредителей, то в настоящее время проводятся мероприятия против листовых болезней на всех зерновых культурах. Предстоит также провести защиту колоса, особенно на посевах пшеницы и ячменя, проинформировал аудиторию Сергей Шемрук.

Как известно, прогнозные показатели району по производству зерна доведены в объеме 88,2 тыс. тонн и маслосемян рапса — 11,6 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях Прибужья зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу на зерно и крупяные культуры) сохранились на площади 22006 га. В том числе зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры — 18974 га и кукуруза на зерно — 3032 га. Озимый рапс дозревает на 3226 га, яровой рапс занимает площадь 90 га.

В нынешнюю жатву, как доложил Сергей Анатольевич, предстоит убрать зерновые колосовые и зернобобовые на 18524 га. В том числе пшеницу – 4876 га, рожь – 1463 га, тритикале – 7491 га, ячмень – 2234 га, овес – 463 га, гречиху – 200 га, просо – 250 га, зернобобовые – 1997 га. И, как говорилось уже выше, планируется, что с 3032 га кукуруза будет обмолочена на зерно.

Заметим, что в хозяйствах Прибужья имеется 89 складских помещений для хранения зерна общей вместимостью 93,4 тыс. тонн, в том числе для семенного материала — 23 склада.

Исчерпывающую информацию по своей зоне ответственности предоставил также главный инженер райсельхозпрода Николай Филиппов. Озвучено, что на конец июня в сельскохозяйственных организациях района имеется 93 зерноуборочных комбайна. На рапсовые поля выйдет 56 агрегатов, жатки которых оборудованы приставками для уборки этой культуры. Сезонная нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет 234,8 га, в том числе при уборке рапса – 59,2 га. При средней выработке в сутки на комбайн 12,4 га технические возможности позволяют провести уборку рапса, зерновых и зернобобовых культур за 19 рабочих дней, заявил Николай Григорьевич.

Самая высокая нагрузка на комбайн придется в ОАО «Молодая гвардия» (372 га), ОАО «СГЦ «Западный» (266,1 га) и СПК «Чернавчицы» (254,7 га). Самая низкая — в ОАО «Агро-сад Рассвет» (182 га). При условии приобретения «молодо-гвардейцами» зерноуборочного комбайна КЗС-1218 в лизинг нагрузка на комбайн здесь снизится до 318,9 га, но все равно останется самой высокой в Прибужье.

Для уборки соломы сельхозорганизации района располагают 71 пресс-подборщиком. Для доработки зерна имеется 30 зерноочистительно-сушильных комплексов и 1 зерноочистительно-сушильный комплекс производительностью 60 плановых тонн с емкостями силосного типа для хранения зерна общей вместимостью 10 тыс. тонн.

ОАО «Брестский райагросервис» для ведения раздельной уборки полеглых хлебов (оказание услуги) может предложить прицепную валковую жатку ЖЗВ-7. Такая же имеется и в ОАО «Комаровка». Обе жатки исправные.

Во всех сельскохозяйственных организациях финишируют работы по подготовке уборочных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и весового хозяйства к предстоящей страде. Недостаток финансовых средств, по словам Николая Филиппова, не позволяет ОАО «Совхоз Брестский» и ОАО «Молодая гвардия» активно вести ремонт зерноуборочных комбайнов.

На проведение технического обслуживания энергонасыщенных тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов, а также самоходных свеклоуборочных комбайнов из районного бюджета направлено 135629 рублей. Из выделенных на первый и второй квартал 77053 рублей освоено 57233 рубля (74,3 %).

На период проведения уборочной страды (полтора месяца работы) сельхозпредприятиям района потребуется 1634 тонны дизельного топлива на сумму 2179,4 тыс. рублей, 187 тонн автомобильного бензина на сумму 278 тыс. рублей, 201 тонна печного топлива на сумму 210,7 тыс. рублей. Всего на приобретение нефтепродуктов необходимо изыскать 2668,1 тыс. рублей. Кроме этого, для работы ЗСК, использующих в качестве топлива природный газ, необходимо 654 тыс. м3 «голубого» топлива, озвучил расчеты инженерной службы Николай Григорьевич.

Для организации предстоящей жатвы сельхозпредприятиям требуется 558 механизаторов, из них 172 человека — для работы на зерноуборочных комбайнах. В наличии имеется 516 механизаторов, в том числе 140 — для работы на комбайнах. Недостает 42 специалистов, в том числе 32 — комбайнера. Нехватку квалифицированных механизаторов планируется восполнить за счет привлечения выпускников и практикантов учебных заведений, а также 26 работников других предприятий, имеющих удостоверение тракториста-машиниста.

На перевозке зерна от комбайнов предстоит задействовать 122 автомобиля, для отвозки на хлебоприемный пункт (выполнение госзаказа) потребуется 50 автомобилей.

Для пожарного прикрытия зерно-уборочных комбайнов на полях в районе имеются 3 пожарные машины и 27 единиц техники, приспособленной для пожаротушения. Для взвешивания нового урожая подготовлено и поверено 30 автомобильных весов, резюмировал Николай Филиппов.

Итогом обсуждения этой темы стало объемное и детальное решение рай-исполкома по рассмотренному вопросу. Задачи и поручения расписаны не только заинтересованным, но практически всем субъектам хозяйствования в Прибужье. Что, впрочем, и неудивительно. Уборка урожая – дело всенародное. Будет хлеб на рушнике – будут и песни за столом!

Григорий ЯРОМЧИК