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Беларусь одобрила проект соглашения с ЕС о создании центров для нелегалов

29.06.2017 10:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Еврокомиссией о создании в республике центров временного пребывания нелегальных мигрантов. Соответствующее постановление Совета Министров от 26 июня 2017 года № 481 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«Совет министров постановляет одобрить проект соглашения о финансировании в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в документе.

Переговоры по проекту соглашения правительство возложило на Министерство внутренних дел, при этом ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения и дополнения, которые не носят принципиального характера.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, ЕС профинансирует создание в Беларуси центров содержания незаконных мигрантов — на эти цели будет выделено 7 млн евро.

«Важно отметить, что речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в нашей республике, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — успокоили общественность в МВД.

Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.

«Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач» — отметили в МВД.

 
 
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Переговоры по проекту соглашения правительство возложило на Министерство внутренних дел.

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