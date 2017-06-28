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Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
29.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Стоит обозначить, что компания «Белспецагротранс»построила автотранспортный комплекс с четырехэтажным офисным зданием, расположенный в пределах города, но за кольцевой дорогой. Учитывая род деятельности фирмы, им необходим был не просто офис, а большая территория, где могла бы расположиться внушительная стоянка для грузовых автомобилей, офисное здание, СТО, мойка. Из четырех этажей компания занимает только один, остальные помещения начали сдавать в аренду в начале этого года.
Разузнав все о самом важном, рассмотрим подробнее и сам офис. Экскурсию для нас провел Андрей Гринкевич, заместитель директора компании, которого мы сразу спросили о стоимости комплекса.
— Строительство этого комплекса было дорогостоящим, долгим и кропотливым процессом, так как необходимо было учесть все требования данной отрасли для наших будущих арендаторов. Его площадь около 8 тыс. кв.м. Для нас было важно при строительстве собрать все транспортные услуги в одном месте: и парковка, и ремонтная зона, и мойка, и офис, и склад. Что касается планировки, то у нас есть как офисные помещения для крупных организаций, так и минимальные помещения по 10 кв.м. Из-за уникальности комплекса помещения пользуются спросом и хорошо сдаются, но все еще есть свободные площади. А на мансардном этаже в ближайших планах организовать бизнес-площадку для проведения семинаров в автотранспортной сфере.
Интерьером офиса занимался дизайнер Евгений Варкович. Нам нравится современный дизайн в стиле лофт, поэтому все отталкивалось от этих предпочтений. В интерьере вы можете заметить преобладание черно-белых цветов, грубых материалов, имитацию бетона, — рассказал Андрей Гринкевич.
В одном из самых просторных кабинетов в центре установлен дизайнерских стол, сделанный из двигателя грузового автомобиля, на стене нарисован автомобиль — все максимально тематическое. На входе в здание мы заметили бочки из-под масла, куда засыпана теперь земля и высажены цветы — ничего не пропадает даром!
Сразу возникает резонный вопрос, а как же добираться до работы простым сотрудникам, если офис расположен на окраине города и транспортное сообщение пока не на том уровне, что в центре города? По Минску курсирует бесплатное маршрутное такси от фирмы, которое и доставляет сотрудников на рабочие места, а для автомобилистов есть большая парковка.
По ходу экскурсии также спросили у работников, где же здесь можно поесть? Нам отметили, что в шаговой доступности есть столовая и кафе, где можно сытно пообедать. Плюс в офисе есть своя кухня со всем необходимым — большинство предпочитает разогревать и готовить еду на месте. Были приятно удивлены, что в транспортной компании есть в свободном доступе бутилированная вода, чай, молоко и зерновой кофе для кофемашины.
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