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Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

29.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

Стоит обозначить, что компания «Белспецагротранс»построила автотранспортный комплекс с четырехэтажным офисным зданием, расположенный в пределах города, но за кольцевой дорогой. Учитывая род деятельности фирмы, им необходим был не просто офис, а большая территория, где могла бы расположиться внушительная стоянка для грузовых автомобилей, офисное здание, СТО, мойка. Из четырех этажей компания занимает только один, остальные помещения начали сдавать в аренду в начале этого года.

Разузнав все о самом важном, рассмотрим подробнее и сам офис. Экскурсию для нас провел Андрей Гринкевич, заместитель директора компании, которого мы сразу спросили о стоимости комплекса.

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

— Строительство этого комплекса было дорогостоящим, долгим и кропотливым процессом, так как необходимо было учесть все требования данной отрасли для наших будущих арендаторов. Его площадь около 8 тыс. кв.м. Для нас было важно при строительстве собрать все транспортные услуги в одном месте: и парковка, и ремонтная зона, и мойка, и офис, и склад. Что касается планировки, то у нас есть как офисные помещения для крупных организаций, так и минимальные помещения по 10 кв.м. Из-за уникальности комплекса помещения пользуются спросом и хорошо сдаются, но все еще есть свободные площади. А на мансардном этаже в ближайших планах организовать бизнес-площадку для проведения семинаров в автотранспортной сфере. 

Интерьером офиса занимался дизайнер Евгений Варкович. Нам нравится современный дизайн в стиле лофт, поэтому все отталкивалось от этих предпочтений. В интерьере вы можете заметить преобладание черно-белых цветов, грубых материалов, имитацию бетона, — рассказал Андрей Гринкевич.

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

Первое, что бросилось в глаза в интерьере, это натуральный кирпич, который просто покрасили. Обычно в офисах встречается плитка под кирпич, здесь же все натуральное. Потолок тоже никак особенно не обработан и в этом его фишка. Пол наливной «под бетон».  

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

Заходим в кабинет руководителя. Здесь сохранен общий стиль, но примечательные детали — это стулья. Сделаны они из старых автомобильных кресел, которые просто оснастили устойчивой конструкцией. Выглядят такие стулья весьма креативно и необычно, а главное, в них так удобно!

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

В одном из самых просторных кабинетов в центре установлен дизайнерских стол, сделанный из двигателя грузового автомобиля, на стене нарисован автомобиль — все максимально тематическое. На входе в здание мы заметили бочки из-под масла, куда засыпана теперь земля и высажены цветы — ничего не пропадает даром! 

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

Сразу возникает резонный вопрос, а как же добираться до работы простым сотрудникам, если офис расположен на окраине города и транспортное сообщение пока не на том уровне, что в центре города? По Минску курсирует бесплатное маршрутное такси от фирмы, которое и доставляет сотрудников на рабочие места, а для автомобилистов есть большая парковка.

По ходу экскурсии также спросили у работников, где же здесь можно поесть? Нам отметили, что в шаговой доступности есть столовая и кафе, где можно сытно пообедать. Плюс в офисе есть своя кухня со всем необходимым — большинство предпочитает разогревать и готовить еду на месте. Были приятно удивлены, что в транспортной компании есть в свободном доступе бутилированная вода, чай, молоко и зерновой кофе для кофемашины.

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей

В офисе есть комнаты переговоров, которые находятся на стадии окончания ремонта. Однако на территории комплекса рядом с лесом есть беседка, где сотрудники собираются, чтобы обсудить дела компании. Переговоры на свежем воздухе — это креативно и современно. 

Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
Самые креативные офисы Минска. Свой офис, переговорная в лесу и мебель из автомобильных запчастей
 
Теги: Минск
 
 
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Рубрика «Самые креативные офисы Минска» существует около трех лет. За это время мы объездили десятки рабочих пространств самых разных компаний. Однако мало кто из...

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