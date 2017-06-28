В Западном поселке продается роскошный особняк «под ключ». Цена квадрата –меньше $500

Тем не менее, из-за огромного метража такую покупку потянет не каждый: цена вопроса - $175 тыс. Особняк построен в 1992 году из газосиликата и соответствует представлениям о роскоши, характерным для тех лет. Два этажа, арки и атриум, вощеный паркет, в котором отражается интерьер комнат, мраморные камины и драпированные занавески – все это, конечно, не по последней моде, но смотрится дорого и со вкусом.















