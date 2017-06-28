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В Западном поселке продается роскошный особняк «под ключ». Цена квадрата –меньше $500
29.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Тем не менее, из-за огромного метража такую покупку потянет не каждый: цена вопроса - $175 тыс.
Общая площадь особняка – 360 кв.м., 100 из них – жилая, 5 раздельных комнат, 3 санузла, почти 16-метровая кухня и несколько светлых, просторных террас, которые больше подошли бы для южного климата, но и в Минске добавят позитива. В цоколе предусмотрен гараж для авто, а также баня с бассейном. Особняк расположен по адресу ул. Айвазовского, 32. Придомовой участок – 2,5 сотки.
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Мечты минчан о квадратном метре по $500 становятся все ближе к реальности. По крайней мере, на рынке столичной недвижимости иногда появляются такие варианты. Но...
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