Евразийский банк развития предоставил Беларуси четвертый транш кредита

Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита ЕФСР в объеме 300 млн долларов, сообщается в пресс-резизе банка.

Из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку Программы реформ Беларуси в течение 2016–2017 годов, на сегодняшний день предоставлено 1,4 млрд долларов.

Решение о предоставлении транша принято Советом Фонда 26 июня на основании выполнения всех условий Программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение, и включения в Программу дополнительных контрольных показателей для реализации в рамках шестого и седьмого траншей.

Не выполнен показатель, предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения.

"Освобождение от выполнения данного показателя обосновано достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики", - отмечено в сообщении.

В частности, по итогам 2016 года сформирован широкий профицит бюджета органов государственного управления на уровне 0,5% ВВП при одновременном пополнении бюджетных депозитов на сумму, практически равную величине профицита. Достижение профицита стало преимущественно результатом проведенной оптимизации государственных расходов, говорится в сообщении. Прирост фонда оплаты труда бюджетных работников замедлился с 17,5% в 2015 году до 6,4% в 2016 году. Заметно сократились расходы бюджета на поддержку государственных предприятий: субсидии на компенсацию льготных процентных ставок снизились на 11% благодаря сокращению финансирования госпрограмм на 1% ВВП на чистой основе; забалансовые расходы по исполнению госгарантий и пополнению уставных фондов предприятий сократились на 12%.

"Проводимая властями РБ на протяжении 2016 года умеренно жесткая макроэкономическая политика способствовала быстрому снижению инфляции, которая по итогам года сформировалась ниже целевого показателя", - отмечают эксперты Фонда. Снижению инфляции способствовала и жесткая фискальная политика за счет профицитного исполнения бюджета органов госуправления. Кроме того, сдерживание роста заработных плат и сохранение мировых цен на сырье и продовольствие на низком уровне на фоне укрепления номинального обменного курса снизили рост издержек производителей. В результате, несмотря на целевой ориентир по инфляции на уровне не выше 12% в 2016 году, фактическая инфляция на конец прошлого года снизилась до 10,6% против 12% на конец 2015 года. Темпы снижения инфляции существенно ускорились в текущем году — по итогам мая годовая инфляция составила 6,1%.

"Скоординированная и последовательная макроэкономическая политика властей привела не только к существенному снижению фактической инфляции, но и инфляционных ожиданий, что создает хорошую основу для повышения эффективности мер по дальнейшему снижению инфляции и поддержанию ее на низком и предсказуемом уровне", - говорится в сообщении.

Уменьшение темпов инфляции и проводимая политика гибкого валютного курса, способствовали ослаблению реального эффективного курса на 8,3% в 2016 году, увеличив ценовую конкурентоспособность экспорта. Рост экспорта на фоне увеличения внешнего спроса со стороны России стал основным фактором замедления темпов падения ВВП с 3,9% в 2015 году до 2,6% в 2016 году, несмотря на сокращение физических объемов экспорта энергоносителей на 21%. По итогам января — мая 2017 года ВВП вырос на 0,9%, благодаря сохранению высоких темпов роста промышленного производства и экспорта.

На фоне роста ценовой конкурентоспособности дефицит счета текущих операций в 2016 году снизился на 140 млн долларов, составив 1,7 млрд долларов против 1,8 млрд долларов по итогам 2015 года. Динамика улучшения сальдо продолжилась в начале 2017 года — по итогам января-апреля дефицит счета текущих операций сократился вдвое, составив 6% ВВП против 11,3% годом ранее.

Валовые международные резервы за год выросли с 4,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов, несмотря на значительные расходы по обслуживанию долга. В первые пять месяцев 2017 года валовые резервы продолжали расти и на 1 июня достигли 5,2 млрд долларов (2 месяца импорта) на фоне сохранения значительного превышения объема продаж населением иностранной валюты над спросом.

Управляющим получено обновленное Письмо о намерениях правительства и Нацбанка, подтверждающее включение в программу ряда контрольных показателей, реализация которых направлена на достижение следующих целей:

- разработка методологии оценки фискальных рисков, генерируемых государственными предприятиями, и подготовка отчета по рискам по итогам 9 месяцев 2017 года как основы для принятия правительством страны решений по реформированию этих предприятий;

- повышение управленческого потенциала членов Наблюдательных советов открытых акционерных обществ (далее — ОАО) с государственной долей через разработку обучающих программ и начало обучения;

- стимулирование приватизации через внесение изменений в закон «О приватизации государственного имущества», предусматривающих сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам, и принятие постановления правительства, направленного на сокращение перечня ОАО, на приобретение акций которых распространяется преимущественное право государства;

- развитие конкуренции через создание равных условий деятельности для предприятий всех форм собственности и ликвидацию барьеров для конкуренции на местных товарных рынках посредством одобрения концепции Программы развития конкуренции;

- либерализация валютного регулирования деятельности предприятий-экспортеров через сокращение норматива обязательной продажи валюты с 20 до 10 процентов и отмену требования к предприятиям предоставлять обоснование для приобретения иностранной валюты.