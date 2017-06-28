ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФПБ: в регионах цены на продукты абсолютно разные

29.06.2017 11:02 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Федерация профсоюзов Беларуси озвучила итоги собственного мониторинга цен на социально значимые товары по всей стране.

Исследование затронуло около 100 магазинов. В них была анализирована стоимость более 40 продуктов, в первую очередь молока, хлеба, мяса, рыбы, сообщает «Беларусь 1».

Как отметил глава ФПБ Михаил Орда, в регионах цены на продукты первой необходимости абсолютно разные, хотя «торговля работает в одних и тех же условиях».

По его словам, также, хотя сельхозпроизводители и пытаются снизить затраты на производство, их стоимость по непонятным причинам все равно увеличивается при выходе через переработку и торговлю. Кроме того, профсоюзы отметили важность более точного указания цен на фасованные продукты.

Результаты исследования профсоюзы передали в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Планируется такие консультации проводить ежемесячно.

Напомним, что в мае Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле цен. «Благодарен за то, что инициативным образом вы подключаетесь к контролю за исполнением поставленных трех задач: ценообразование, занятость, заработная плата. Слышал, что вы хотите организовать народный контроль за ценами в магазинах. Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Какая она - кто как не профсоюзы это лучше всего знают. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле за ценами непосредственно в торговых организациях», - заявил президент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация профсоюзов Беларуси озвучила итоги собственного мониторинга цен на социально значимые товары по всей стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Евразийский банк развития предоставил Беларуси четвертый транш кредита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика