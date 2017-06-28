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ФПБ: в регионах цены на продукты абсолютно разные
29.06.2017 11:02 — Новости Экономики | БДГ
Федерация профсоюзов Беларуси озвучила итоги собственного мониторинга цен на социально значимые товары по всей стране.
Исследование затронуло около 100 магазинов. В них была анализирована стоимость более 40 продуктов, в первую очередь молока, хлеба, мяса, рыбы, сообщает
Как отметил глава ФПБ Михаил Орда, в регионах цены на продукты первой необходимости абсолютно разные, хотя «торговля работает в одних и тех же условиях».
По его словам, также, хотя сельхозпроизводители и пытаются снизить затраты на производство, их стоимость по непонятным причинам все равно увеличивается при выходе через переработку и торговлю. Кроме того, профсоюзы отметили важность более точного указания цен на фасованные продукты.
Результаты исследования профсоюзы передали в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Планируется такие консультации проводить ежемесячно.
Напомним, что в мае Александр Лукашенко
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Федерация профсоюзов Беларуси озвучила итоги собственного мониторинга цен на социально значимые товары по всей стране.
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