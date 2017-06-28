ЕАБР перечислил Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Евразийский банк развития предоставил Беларуси четвертый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в объеме 300 миллионов долларов, говорится в сообщении ЕАБР.

Соглашение о предоставлении кредита Беларусь и ЕАБР подписали в марте 2017 года. Последний транш кредита также в сумме 300 миллионов долларов Минск получил 26 апреля 2017 года. Позже в ЕАБР отмечали, что условия предоставления траншей кредита будут изменены, начиная с шестого транша. В условия шестого транша будет включен новый контрольный показатель по разработке и внедрению в практику механизмов социальной защиты, предусматривающих профессиональное переобучение высвобождаемых в ходе реорганизации работников и их дальнейшее трудоустройство

"Евразийский банк развития, являющийся управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд), перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита Фонда в объеме 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении банка.

Там отмечается, что из общей суммы кредита в размере двух миллиардов долларов, предусмотренной на поддержку программы реформ в Беларуси в течение 2016-2017 годов, на сегодняшний день, с учетом предыдущих траншей, стране предоставлено 1,4 миллиарда долларов.

Не выполнен один показатель

В ЕАБР отметили, что решение о предоставлении транша было принято Советом Фонда 26 июня 2017 года на основании выполнения всех условий программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение. Кроме того, в программу были включены дополнительные контрольные показатели для реализации в рамках шестого и седьмого траншей.

"Не выполнен показатель, предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга", — пояснили в ЕАБР.

Там уточнили, что в 2016 году Беларусь фактически привлекла средства, превышающие свои долговые обязательства на 1,4%. Однако учитывая прогресс белорусских властей в стабилизации экономики и проведение сбалансированной макроэкономической политики, было принято решение от выполнения этого показателя Беларусь освободить.

В ЕАБР отметили достигнутый в 2016 году широкий профицит бюджета органов госуправления за счет оптимизации госрасходов.

Кроме того, замедлился рост зарплат бюджетников, сократились расходы бюджета на поддержку госпредприятий, снизились субсидии на компенсацию льготных банковских кредитов.

"Проводимая властями Республики Беларусь на протяжении 2016 года умеренно жесткая макроэкономическая политика способствовала быстрому снижению инфляции, которая по итогам года сформировалась ниже целевого показателя", — также отметили в ЕАБР.

Там также обратили внимание, что в текущем году темпы снижения инфляции ускорились. Вместе с замедлением роста цен снизились и инфляционные ожидания.

Похвалили Беларусь и за гибкую курсовую политику, которая способствовала росту ценовой конкурентоспособности белорусского экспорта.

Еще одна позиция, которая вызвала одобрение со стороны ЕАБР — это снижение дефицита счета текущих операций (СТО) в 2016 году на 140 миллионов долларов до 1,7 миллиардов долларов на 1 января 2017 года.

Новые намерения Минска

В ЕАБР проинформировали, что управляющим получено обновленное письмо о намерениях правительства и Нацбанка Беларуси. В этом письме белорусские власти подтверждают включение в программу ряда контрольных показателей, реализация которых направлена на достижение следующих целей:

разработка методологии оценки фискальных рисков, генерируемых государственными предприятиями, и подготовка отчета по рискам по итогам 9 месяцев 2017 года как основы для принятия правительством страны решений по реформированию этих предприятий;

повышение управленческого потенциала членов наблюдательных советов открытых акционерных обществ (далее — ОАО) с государственной долей через разработку обучающих программ и начало обучения;

стимулирование приватизации через внесение изменений в закон "О приватизации государственного имущества", предусматривающих сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам, и принятие постановления правительства, направленного на сокращение перечня ОАО, на приобретение акций которых распространяется преимущественное право государства;

развитие конкуренции через создание равных условий деятельности для предприятий всех форм собственности и ликвидацию барьеров для конкуренции на местных товарных рынках посредством одобрения концепции программы развития конкуренции;

либерализация валютного регулирования деятельности предприятий-экспортеров через сокращение норматива обязательной продажи валюты с 20 до 10% и отмену требования к предприятиям предоставлять обоснование для приобретения иностранной валюты.