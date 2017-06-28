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Беларуси перечислили четвертый транш кредита ЕФСР

29.06.2017 11:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси четвертый транш финансового кредита Фонда в объеме 300 млн долларов.

Всего из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов, предусмотренной на поддержку программы реформ в Беларуси, уже выделено 1,4 млрд долларов, сообщили в банке.

Решение о предоставлении транша принято на основании выполнения всех условий программы, кроме одного контрольного показателя, по которому предоставлено освобождение, и включения в программу дополнительных контрольных показателей для реализации в рамках шестого и седьмого траншей.

В частности, не выполнен показатель по ограничению нецелевых госзаимствований объемом не более 75% от потребности в погашении госдолга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения. Освобождение от выполнения этого показателя обосновано достижением властями страны заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики, отметили в ЕАБР.

Новые контрольные показатели включают: разработку методологии оценки фискальных рисков госпредприятий и подготовку отчета по ним по итогам девяти месяцев 2017 года как основы для принятия правительством решений по реформированию предприятий; повышение управленческого потенциала членов наблюдательных советов ОАО с госдолей через разработку обучающих программ и начало обучения; стимулирование приватизации через сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам и сокращение списка ОАО, на приобретение акций которых распространяется преимущественное право государства; создание равных условий деятельности для предприятий всех форм собственности и ликвидацию барьеров для конкуренции на местных товарных рынках посредством одобрения концепции программы развития конкуренции; сокращение норматива обязательной продажи предприятиями-экспортерами валюты с 20% до 10% и отмену требования к предприятиям предоставлять обоснование для приобретения иностранной валюты.

Напомним, что в марте 2016 года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита в 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФСР 1,1 млрд. Уже в марте на счета Минфина была перечислена  0,5 млрд долларов, позднее был переведен еще один транш в 300 млн. После отношения РФ и Беларуси испортились, а все выплаты Беларуси прекратились.

3 апреля 2017 года Александр Лукашенко и Владимир Путин провели пятичасовые переговоры, по результатам которых объявлено, что все спорные вопросы решены. Позднее вице-премьер Владимир Семашко объявил, что  Беларуси будут перечислены два транша кредита по 300 млн долларов каждый от Евразийского фонда стабилизации и развития.  Белорусская сторона получила от России долгожданный третий транш кредита в конце апреля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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