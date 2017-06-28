Какой он, струнный транспорт? Презентация в ЭкоТехноПарке

Юнибус, юнибайк и юнитрак были показаны на закрытой презентации в ЭкоТехноПарке под Минском.

Генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий лично рассказал о технологии SkyWay и продемонстрировал работу и текущие скоростные возможности. Легкий юнибайк уже был «засвечен» ранее, теперь же группа прессы смогла увидеть как пассажирский юнибус, так и грузовой юнитрак. И если кадры со стандартным юнибусом просачивались в медиа и ранее, то двухвагонный 48-местный образец был продемонстрирован эксклюзивно.

Пресс-презентация прошла в преддверии ЭкоФестиваля, который пройдет уже 1го июля и соберет 5000 гостей из разных стран мира. Второй год подряд сторонники инноваций и научного прогресса собираются в Марьиной Горке, чтобы своими глазами увидеть развитие испытательного полигона и струнного транспорта. Кроме трех уже функционирующих видов транспорта в этом году гости также увидят новый, провисающий участок легкой транспортной системы, созданный для гористых местностей, а также музей инновации.

SkyWay (струнный транспорт Юницкого) – надземная транспортная система, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами. Транспорт проходит таким образом, что не затрагивает сложившуюся природную экосистему и способен деликатно внедряться в городскую среду. ЭкоТехноПарк, участок земли площадью около одного квадратного километра в центре Европы, уже стал одной из визитных карточек Беларуси. Он демонстрирует технологию потенциальным и действующим инвесторам из разных стран и ежегодно привлекает в страну тысячи гостей.

Справка. В ЗАО работает более 300 специалистов. В состав входят девять конструкторских подразделений, опытное производство, отделы планирования и маркетинга. В ЭкоТехноПарке создаются тестовые участки трех видов комплексов:

городского – скорость до 150 км/час, производительность до 25 тыс. пасс. /час;

грузового – объем перевозок до 100 млн тонн/год;

высокоскоростного междугороднего – скорость до 500 км/час, 250 тыс. пасс. /сутки.

Технология принимает участие в крупных транспортных выставках и развивается по всему миру. В Австралии запланировано прохождение сертификации SkyWay у Национального регулятора, в Индии в двух штатах подписаны меморандум о взаимопонимании и трехстороннее инвест-соглашение. Один проект будет реализован в Дхармсале, где более сорока лет живет Далай-Лама. Недавно духовный лидер Тибета встретился с генконструктором SkyWay Анатолием Юницким лично и одобрил планы.