Как в Минске обновили главную Доску почета

Обновленная Республиканская доска почета открылась на площади Государственного флага в Минске в четверг, в канун Дня независимости, который официально празднуется в Беларуси 3 июля.





Раз в год власти накануне госпраздника определяют и чествуют победителей республиканского соревнования, достигших наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии энергоресурсов по итогам работы за 2016 год. Конкурс проводился среди областей, Минска, районов, городов и районов в городах, организаций всех форм собственности. Список кандидатов определяет профильное министерство, а потом подает его в Совмин. После этого список вместе с ходатайством о занесении на Республиканскую доску почета отправляется на стол к президенту, где и принимается окончательное решение.





В итоге за наилучшие показатели в сфере социально-экономического развития определены 45 победителей, по экономии ресурсов — 23 победителя.





Гомель и Брест признаны лучшими в социально-экономическом развитии городами Беларуси. Пальма первенства среди районов досталась Гродненскому району, Дзержинскому району Минской области и Советскому району Минска. Среди предприятий победили «Белвест», Витебский завод тракторных запасных частей, Глубокский молочноконсервный комбинат, Калинковичский молочный комбинат, «Белль Бимбо плюс», «Свитязянка-2003», минский ЦУМ, «Космос ТВ» и еще ряд других.









Многие лауреаты на торжественном митинге в своих речах благодарили президента, правительство и местные власти «за такую высокую оценку» своей работы.





Гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев отметил, что обувная фабрика работает «7 дней в неделю в 2−3 смены». «97% продукции продается через свою товаропроводящую сеть. 80% обуви идет на экспорт», — сказал он.





Директор универмага «Слуцк» Наталья Блахина с гордостью подчеркнула, что ее предприятие попадает на Доску почета в 9-й раз. «Мы - это не только универмаг, но и еще 10 продовольственных магазинов, 5 непродовольственных и 3 объекта общепита, на которых трудятся 640 человек. Наше предприятие занимает 15% в удельном товарообороте города», — сказала Блахина. Она особенно отметила, что поддерживает отечественных производителей товаров, доля которых в обороте всей сети достигает 90%. Плюс универмаг «Слуцк» поставляет на экспорт белорусские товары на 1 млн долларов в год. Ежегодно в развитие сети магазинов инвестируется по 400 тысяч рублей.





Высшая власть на митинге была представлена руководителем Аппарата Совмина Александром Турчиным и замминистра экономики Александром Червяковым.

Турчин отметил, что минувший год был непростым для белорусской экономики. Но несмотря на это, «многие коллективы проявили усердие, инициативу, слаженность в работе и показали достойные результаты в своих сферах». «И лучшее признание их заслуг — занесение на Республиканскую доску почета», — сказал чиновник. В скором времени эти коллективы будут поощрены еще и материально.





Правительство продолжает работу по стимулированию экономического роста и совершенствованию социальной среды. «Принимаются меры по упрощению условий ведения бизнеса, подготовлен соответствующий пакет документов. На выходе указ главы государства, направленный на развитие жилищного строительства. Совершенствуется система социальной поддержки нуждающихся граждан», — подытожил Турчин в надежде, что через год результаты будут еще более впечатляющие.



