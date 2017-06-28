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Минфин приглашает консультанта по управлению госдолгом Беларуси

29.06.2017 15:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Министерство финансов Беларуси намерено привлечь консультанта для совершенствования методологии управления государственным долгом, сообщили Sputnik в Минфине.

Минфин приглашает консультанта по управлению госдолгом Беларуси
© Pixabay
Минфин Беларуси подтвердил размещение евробондов на $1,4 млрд

Ранее Беларусь получила заем от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в Группу Всемирного банка) на покрытие расходов по проекту модернизации системы управления госфинансами. Часть этого займа в Минфине хотят использовать на привлечение консультанта по управлению госдолгом.

Как отмечается в предложении Минфина компаниям, которые заинтересованы в таком сотрудничестве, консультант должен будет подготовить обзор готовых программных продуктов, используемых в сфере управления долгом, составить рекомендации, как оптимизировать нормативную базу страны по вопросам долговых обязательств. От консультанта также ждут, что он подготовит предложения, как улучшить качество и прозрачность отчетности по прямому и гарантированному страновому госдолгу, а также по долгам местных органов власти.

В предложении отмечается, что консультационные компании могут объединяться для расширения их квалификации. При этом консультанты должны иметь соответствующую квалификацию и опыт.

Выбирать консультанта Минфин будет по методологии Всемирного банка. Свои предложения потенциальные партнеры должны представить в Минфин к 21 июля 2017 года.

По данным Минфина, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая 2017 года составил 13,9 миллиарда долларов и увеличился с начала года на 258,5 миллионов долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

Минфин приглашает консультанта по управлению госдолгом Беларуси
© Фото: Министерство финансов РБ
Беларуси в 2017 году предстоит потратить на внешний госдолг $4,1 млрд

Внутренний госдолг по состоянию на 1 мая 2017 года составил 9,9 миллиарда рублей, уменьшившись с начала года на 0,3 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,3%.

Таким образом, госдолг Беларуси на 1 мая 2017 года составил 35,9 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 1,1 миллиарда рублей, или на 2,9%.

Несколько дней назад Беларусь завершила размещение евробондов на общую сумму 1,4 миллиарда долларов с погашением через пять и десять лет.

В четверг стало известно о перечислении Беларуси четвертого транша кредита ЕФСР на 300 миллионов долларов.

Кроме того, Минск ожидает поступления российского кредита для рефинансирования своих обязательств по ранее выданным кредитам правительства РФ на сумму 700 миллионов долларов.

Минфин Беларуси еще не делал оценку внешнего госдолга страны по состоянию на 1 июля 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Финансирование этих услуг будет вестись за счет займа МБРР, прием предложений завершается 21 июля.

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