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Белорусские депутаты: Доклад Ригони строится на устаревших подходах и ложных догмах

29.06.2017 16:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Национальном собрании Беларуси назвали ряд положений резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «Ситуация в Беларуси», подготовленным спецдокладчиком итальянским депутатом Андреа Ригони, изобилующими неоправданными назиданиями и критицизмом. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте нижней палаты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Отмечая определенные положительные тенденции в развитии сотрудничества Беларуси с ПАСЕ, вынуждены констатировать, что ряд положений доклада строится на устаревших подходах и ложных догмах, изобилует неоправданными назиданиями и критицизмом, включая вопросы, которые не относятся к компетенции ПАСЕ», — говорится в комментарии комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

«Мы отвергаем безосновательные обвинения и подтверждаем готовность к открытому конструктивному диалогу с Парламентской ассамблеей Совета Европы на принципах равноправия и взаимного уважения», — отмечается в заявлении белорусских депутатов.

При этом парламентарии отметили, что Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы, и поддерживает шаги, направленные на снятие всех действующих санкций в отношении Беларуси, либерализацию визового режима, расширение контактов высокого уровня, развитие сотрудничества нашей страны с Европейским союзом.

«Убеждены, что приглашение белорусских парламентариев на заседание комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии позволит продолжить конструктивный диалог с этой авторитетной международной организацией, в том числе по ряду чувствительных вопросов, таких как совершенствование избирательного законодательства, изучение проблематики смертной казни как инструмента наказания в Беларуси, свобода СМИ и другие», — подчеркнули в паламенте.

Напомним, 27 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала белорусские власти отменить смертную казнь и приостановить строительство Белорусской АЭС.

28 июня в МИД Беларуси отметили, что «не считают объективными» ряд положений доклада .

 
 
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"Ряд положений доклада строится на устаревших подходах и ложных догмах, изобилует неоправданными назиданиями и критицизмом, включая вопросы, которые не относятся...

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