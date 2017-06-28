Лукашенко улетел с рабочим визитом в Россию

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где 30 июня примет участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства и четвертом Форуме регионов Беларуси и России, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© Sputnik Валерий Мельников Экономические эксперты о Форуме регионов Беларуси и России

Заседание ВГС пройдет в Москве 30 июня. В его повестку входит около 10 вопросов, в том числе три ключевых экономического блока: о промышленной кооперации, о сотрудничестве в сфере АПК и об устранении барьеров для передвижения и транзита товаров. С российской стороны в заседании ВГС примет участие президент РФ Владимир Путин.

"На заседании ВГС планируется обсудить важнейшие вопросы белорусско-российского взаимодействия. Одной из центральных тем повестки дня являются итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России за 2016 год. Стороны обсудят вопросы наращивания сотрудничества в машиностроительном секторе и агропромышленном комплексе", – сообщили в пресс-службе президента.

Планируется, что на заседании также будет проанализировано выполнение Программы согласованных действий в области внешней политики, рассмотрен ход выполнения Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу. В повестку дня включены и иные актуальные вопросы.

Ожидается, что перед заседанием ВГС Лукашенко проведет встречу с Путиным. На ней два президента обсудят "наиболее важные вопросы взаимодействия стран как на двусторонней основе, так и в интеграционных форматах, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня".

На 30 июня также запланировано совместное участие глав государств в пленарном заседании четвертого Форума регионов на тему "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества".

Ранее Sputnik сообщал, что в четверг состоялось торжественное открытие четвертого Форума регионов, в котором приняли участие главы верхних палат белорусского и российского парламента Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко.

В рамках Форума открылась и выставка белорусско-российской инновационной продукции. Белорусская продукция представлена в 14 кластерах, включающих в себя не только IT-сферу, но и машиностроение, нефтехимию и другие отрасли промышленности. В рамках форума пройдут дискуссии и круглые столы по проблемам цифровой экономики и другим актуальным вопросам союзного строительства.

На 30 июня запланировано пленарное заседание Форума регионов, на котором, как ожидается, выступит и белорусский президент.