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МИД Беларуси встревожен информацией о попытке дестабилизации обстановки в Венесуэле
29.06.2017 17:30 — Новости Экономики | Tut.by
В Беларуси с тревогой и обеспокоенностью воспринята «информация об очередной попытке дестабилизации обстановки в дружественной нам Венесуэле». Об этом
По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, существующие в венесуэльском обществе расхождения в позициях не являются поводом для эскалации напряженности и разжигания гражданского неповиновения.
«Этот путь чреват непредсказуемыми и пагубными последствиями для мира внутри Венесуэлы. Мы категорически не приемлем агрессивные действия, направленные на насильственную смену действующей власти», — добавил он.
В МИД отметили, что Беларусь выражают солидарность с дружественным народом в связи с напряженной внутриполитической и социально-экономической ситуацией, переживаемой в Венесуэле.
«Поддерживаем любые усилия, направленные на налаживание общенационального диалога в интересах преодоления имеющихся в венесуэльском обществе расхождений, выступаем за то, чтобы проблемы решались мирным путем и в рамках правового поля. Убеждены, что единственной основой решения внутриполитических проблем Венесуэлы, как и любой страны, является уважение Конституции и национального законодательства», — подчеркнул Дмитрий Мирончик.
В Венесуэле третий месяц подряд почти каждый день проходят
27 июня полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе. Его
Позже министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас
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"Существующие в венесуэльском обществе расхождения в позициях не являются поводом для эскалации напряженности и разжигания гражданского неповиновения".
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