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МИД Беларуси встревожен информацией о попытке дестабилизации обстановки в Венесуэле

29.06.2017 17:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси с тревогой и обеспокоенностью воспринята «информация об очередной попытке дестабилизации обстановки в дружественной нам Венесуэле». Об этом сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, отвечая на вопрос информационного агентства «Пренса Латина».


Фото: Reuters

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, существующие в венесуэльском обществе расхождения в позициях не являются поводом для эскалации напряженности и разжигания гражданского неповиновения.

«Этот путь чреват непредсказуемыми и пагубными последствиями для мира внутри Венесуэлы. Мы категорически не приемлем агрессивные действия, направленные на насильственную смену действующей власти», — добавил он.

В МИД отметили, что Беларусь выражают солидарность с дружественным народом в связи с напряженной внутриполитической и социально-экономической ситуацией, переживаемой в Венесуэле.

«Поддерживаем любые усилия, направленные на налаживание общенационального диалога в интересах преодоления имеющихся в венесуэльском обществе расхождений, выступаем за то, чтобы проблемы решались мирным путем и в рамках правового поля. Убеждены, что единственной основой решения внутриполитических проблем Венесуэлы, как и любой страны, является уважение Конституции и национального законодательства», — подчеркнул Дмитрий Мирончик.

В Венесуэле третий месяц подряд почти каждый день проходят крупные антиправительственные выступления из-за разгоревшегося в стране кризиса. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли, в частности, несколько сотрудников правоохранительных органов.

27 июня полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе. Его угнал один из сотрудников местной полиции Оскар Перес. Подлетев к зданию суда, он стал сбрасывать на него гранаты. Он также выпустил заявление, в котором объявил о восстании против Мадуро, добавив, что против правительства выступает коалиция «военных чиновников, полицейских и гражданских лиц», «националистов, патриотов и институционалистов», которые не имеют партийной принадлежности.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас заявил, что Перес связан с ЦРУ и посольством США. Он также рассказал, что вертолет «был украден с военной базы Ла-Карлота, расположенной в Каракасе», группой сотрудников спецслужб страны. Главным организатором угона, по словам Вильегаса, был Оскар Перес, который «находится под следствием в связи с подозрениями в его связях с ЦРУ» и с посольством США в Венесуэле.

 
 
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"Существующие в венесуэльском обществе расхождения в позициях не являются поводом для эскалации напряженности и разжигания гражданского неповиновения".

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