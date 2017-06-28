Субботние вечера музыкальной классики у Ратуши с velcom

29 июня была анонсирована программа фестиваля «Классика у Ратуши с velcom», который уже в третий раз пригласит слушателей на серию летних концертов под открытым небом. Каждую субботу с 8 июля по 26 августа минчан и гостей города ожидают выступления специально приглашенных музыкальных коллективов с тематическими программами классических произведений.

Стартовая пресс-конференция фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» прошла в необычном формате автобусной экскурсии по Минску, в ходе которой журналистам предстояло в буквальном смысле уловить мелодию города в движении. Маршрут экскурсии пролегал по знаковым для Минска и фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» местам: от зданий Белорусской государственной филармонии и Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь до площади Свободы, где уже третий год подряд на сцене возле Минской городской Ратуши будут проходить летние концерты классической музыки.

На каждой остановке в туристическом автобусе появлялись новые пассажиры – представители организаторов фестиваля, которые дополняли рассказ экскурсовода о музыкальной истории Минска фактами о предстоящем событии. А из числа сопровождавших их музыкантов сложился небольшой оркестр, благодаря которому мелодия Минска к концу экскурсии прозвучала во всей полноте.

«Третий год подряд фестиваль «Классика у Ратуши с velcom» стремится предложить минчанам не просто новый формат городского отдыха, но и новый способ открыть для себя богатый мир классической музыки. По традиции, каждый из восьми вечеров будет уникален по форме и содержанию. События фестиваля выйдут далеко за пределы концертной площадки и позволят слушателям стать активными участниками наших мероприятий. Так что классика в нашем понимании полна сюрпризов – музыкальных и не только. В этом, я надеюсь, убедятся все, кто придет на субботние концерты», – отметила начальник управления маркетинга компании velcom Юлия Дайнеко.

Проект «Классика у Ратуши с velcom» реализуется Минским городским исполнительным комитетом при генеральной поддержке компании velcom. В этом году к числу организаторов также присоединилось концертное агентство «Эквилибриум Артс».

«Сегодня Минск живет насыщенной культурной жизнью, как и подобает европейской столице. Мы видим, что жителям нашего города нужны такие мероприятия, они делают город ближе к людям, они привлекают туристов, открывают Минск всем нам с новой стороны. Мы рады, что вместе с бизнесом в лице компании velcom имеем возможность создавать новые ценности для горожан и гостей Минска, формировать новые традиции и делать наш город лучше и интереснее», – отметила художественный руководитель госучреждения «Минскконцерт» Елена Родионова.

На протяжении восьми летних субботних вечеров вниманию слушателей и зрителей фестиваля будут представлены восемь программ, содержание которых непосредственным образом связано с мировыми шедеврами классической музыки и композиторами, чьи имена знакомы даже далеким от классической музыки людям. Их представят минской публике коллективы и артисты, хорошо известные как в Беларуси, так и далеко за ее пределами: Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, Государственный камерный хор Республики Беларусь, концертный оркестр «Немига», заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненская капелла», музыкальная капелла «Сонорус».

Белорусские «корни» имеются в том числе и у зарубежных участников фестиваля — таких, как франко-германско-белорусско-нидерландский проект Nouvelle Philarmonie Trio или космополитичный коллектив молодых музыкантов Il Culture Orchestra.

В рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» прозвучат лучшие образцы симфонической и оперной музыки (произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Фредерика Шопена, Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Жана-Филиппа Рамо, Габриэля Форе, Клода Дебюсси), фрагменты из оперетт и оркестровая музыка Иоганна Штрауса и Имре Кальмана и другие известные и не очень композиции.

«У каждого города есть своя атмосфера, особое настроение, особая мелодия, как мы все могли убедиться сегодня. И «Классика у Ратуши с velcom», превращаясь в традиционное и ожидаемое летнее событие, становится еще одной уникальной чертой в портрете летнего Минска – города, где музыка живет рядом с людьми, звучит не в замкнутом пространстве концертных залов, а везде, где есть желающие слушать ее и наслаждаться ею. Каждый год этот фестиваль не только открывает жителям Минска новые имена или новые прочтения хорошо знакомых произведений, но и напоминает о ценностях, которые принято называть вечными. В этом синтезе классического содержания и новизны формата и заключается его уникальность», – отметил директор концертного агентства «Эквилибриум Артс» Захар Дудинский.

Первый концерт к рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» состоится 8 июля. Это будет концертная программа, подготовленная главным дирижером и художественным руководителем Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь Александром Анисимовым к 90-летию коллектива. Вход на эту и все последующие «классические субботы» традиционно свободный.