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Еще пять фигурантов дела "Белого легиона" освободили. В СИЗО остаются двое
29.06.2017 18:20 — Новости Экономики | Tut.by
Продолжаются освобождения из СИЗО фигурантов дела «Белого легиона». Сегодня на свободу вышли Дмитрий Новик, Андрей Комлик-Яматин, Иван Ковальчук, Андрей Дундуков и Алексей Абрамов. Вчера из СИЗО
Выходящие на свободу находятся под подпиской о невыезде и неразглашении, поэтому отказываются от комментариев по делу журналистам, которые собрались у СИЗО.
Иван Ковальчук, который на момент задержания писал диплом на последнем курсе архитектурного факультета БНТУ, рассказал, что в день задержания пошел забрать часы, которые заказал в интернет-магазине Ali Express, и «до сих пор не дошел». Он сказал, что надеется защитить свой диплом, который писал, пока сидел в СИЗО.
Вчера из СИЗО
27 июня
Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля). Это бывшие участники прекратившей свое существование 15 лет назад организации «Белый легион», спортивного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». С молодофронтовцев вскоре сняли обвинения.
16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках
Как заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, следствие разбирается, и «пока преждевременно говорить,
Ранее глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин
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Выходящие на свободу находятся под подпиской о невыезде и неразглашении. Они обвиняются в создании незаконного вооруженного формирования.
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