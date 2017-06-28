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Еще пять фигурантов дела "Белого легиона" освободили. В СИЗО остаются двое

29.06.2017 18:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Продолжаются освобождения из СИЗО фигурантов дела «Белого легиона». Сегодня на свободу вышли Дмитрий Новик, Андрей Комлик-Яматин, Иван Ковальчук, Андрей Дундуков и Алексей Абрамов. Вчера из СИЗО вышли четыре человека. Под стражей остаются Мирослав Лазовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.


Андрея Дундукова встречает семья. Фото из фейсбука Эдуарда Пальчиса

Выходящие на свободу находятся под подпиской о невыезде и неразглашении, поэтому отказываются от комментариев по делу журналистам, которые собрались у СИЗО.

Иван Ковальчук, который на момент задержания писал диплом на последнем курсе архитектурного факультета БНТУ, рассказал, что в день задержания пошел забрать часы, которые заказал в интернет-магазине Ali Express, и «до сих пор не дошел». Он сказал, что надеется защитить свой диплом, который писал, пока сидел в СИЗО.

Вчера из СИЗО вышли Александр Евдахо, Тимур Пашкевич, Владимир Румянцев и Виктор Данилов.

27 июня были освобождены Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий и Владимир Федоров.

Всего по делу о массовых беспорядках первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании (данные КГБ на 11 апреля). Это бывшие участники прекратившей свое существование 15 лет назад организации «Белый легион», спортивного клуба «Патриот» и «Молодого фронта». С молодофронтовцев вскоре сняли обвинения.

16 июня стало известно, что дело о массовых беспорядках прекращено. СК принял к производству уголовное дело по ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). За последние недели большинство из них вышли из СИЗО № 1 на Володарского.

Как заявил глава КГБ Валерий Вакульчик, следствие разбирается, и «пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда» дело «Белого легиона».

Ранее глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявила, что Брюссель будет внимательно следить за делом «Белого легиона».

 
 
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Выходящие на свободу находятся под подпиской о невыезде и неразглашении. Они обвиняются в создании незаконного вооруженного формирования.

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