Иранская компания «Кейсон» должна предоставить в белорусское правительство напряженный план работ по завершению двух значимых инвестиционных проектов в Беларуси. Такая договоренность достигнута по время встречи вице-премьера Анатолия Калинина с председателем совета директоров иранской компании Мохаммадом Реза Ансари, сообщает пресс-служба белорусского правительства.



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«Кейсон» занимает ведущее место в инженерно-строительном сегменте своей страны. В Беларусм иранская компания реализует ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе по строительству многофункционального гостинично-делового комплекса «Магнит-Минска» в районе Национальной библиотеки и транспортно-логистического комплекса «Прилесье» под Минском.

Мохаммад Реза Ансари проинформировал Анатолия Калинина о ситуации с реализацией этих инвестпроектов, а также дальнейших шагах для их завершения в запланированном объеме. Кроме того, глава «Кейсона» сообщил о заинтересованности в приобретении «БЕЛАЗов» на сумму 160 млн долларов.

По результатам встречи достигнута договоренность об активизации работы компании «Кейсон» в рамках реализуемых в Беларуси инвестиционных проектов, подготовке и представлении в Совет Министров «напряженного плана работ, к выполнению которого приступить в июле», говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также участники встречи договорились о выработке иранской компанией совместно с ОАО «БЕЛАЗ» взаимоприемлемого решения о поставке белорусской техники в Иран.

В апреле власти Беларуси в очередной раз перенесли сдачу «Магнита Минска». На этот раз до конца 2018 года. Взамен иранская компания выделит 1 млн долларов на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

В 2013 году «Кейсон» сдал в эксплуатацию в поселке Привольный Минского района первую очередь транспортно-логистического комплекса «Прилесье».