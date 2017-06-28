Президент назначил нового замминистра обороны по тылу. Генерал-майор Киреев уволен в запас

Замминистра обороны по тылу Виталий Киреев освобожден от должности, на его место назначен Андрей Бурдыко. Соответствующие указы, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко подписал 29 июня.



Фото: Военное информационное агентство «Ваяр»

Генерал-майор Андрей Бурдыко назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла ВС РБ. Генерал-майор Виталий Киреев освобожден от должности начальника тыла Вооруженных сил Беларуси и уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

На основании еще одного указа полковник Александр Панферов назначен начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил Республики Беларусь. Ранее эту должность занимал Андрей Бурдыко.