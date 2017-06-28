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Президент назначил нового замминистра обороны по тылу. Генерал-майор Киреев уволен в запас
29.06.2017 20:29 — Новости Экономики | Tut.by
Замминистра обороны по тылу Виталий Киреев освобожден от должности, на его место назначен Андрей Бурдыко. Соответствующие указы, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко подписал 29 июня.
Генерал-майор Андрей Бурдыко назначен заместителем министра обороны по тылу — начальником тыла ВС РБ. Генерал-майор Виталий Киреев освобожден от должности начальника тыла Вооруженных сил Беларуси и уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
На основании еще одного указа полковник Александр Панферов назначен начальником главного управления планирования и координации тылового обеспечения — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил Республики Беларусь. Ранее эту должность занимал Андрей Бурдыко.
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Генерал-майор Виталий Киреев освобожден от должности начальника тыла Вооруженных сил Беларуси и уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и...
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