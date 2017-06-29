ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко три часа общался в Москве с российскими журналистами и угостил их белорусскими блюдами

30.06.2017 01:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский президент встретился с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, сообщает пресс-служба президента.


Фото: president.gov.by

Встреча продолжалась около трех часов. О чем шел разговор во время встречи — сообщается в общих чертах.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Видео: Пресс-служба президента

«Александр Лукашенко подробно рассказал, как сейчас развиваются двусторонние связи между Беларусью и Россией в общественно-политической и торгово-экономической сферах, а также раскрыл свои ожидания от предстоящего заседания Высшего государственного совета. Обсуждались и вопросы сферы миграционного контроля», — информирует пресс-служба белорусского лидера.


C генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым и первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом



ТАСС также сообщает, что «делегация из Минска угостила собравшихся традиционными белорусскими блюдами».


С главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Фото из Instagram

На 30 июня, напомним, запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Президент назначил нового замминистра обороны по тылу. Генерал-майор Киреев уволен в запас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика