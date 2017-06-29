Лукашенко три часа общался в Москве с российскими журналистами и угостил их белорусскими блюдами

Белорусский президент встретился с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by

Встреча продолжалась около трех часов. О чем шел разговор во время встречи — сообщается в общих чертах.

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«Александр Лукашенко подробно рассказал, как сейчас развиваются двусторонние связи между Беларусью и Россией в общественно-политической и торгово-экономической сферах, а также раскрыл свои ожидания от предстоящего заседания Высшего государственного совета. Обсуждались и вопросы сферы миграционного контроля», — информирует пресс-служба белорусского лидера.



C генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым и первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом









ТАСС также сообщает, что «делегация из Минска угостила собравшихся традиционными белорусскими блюдами».



С главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым. Фото из Instagram

На 30 июня, напомним, запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.