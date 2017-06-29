В Шкловском районе создадут высокотехнологичный агрохолдинг

Высокотехнологичный агрохолдинг создается в Шкловском районе. На это направлен указ № 232 «О создании хозяйственного общества», который Александр Лукашенко подписал 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



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«Документом урегулированы вопросы создания в Шкловском районе высокотехнологичного эффективного агропромышленного холдинга», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что «применение интенсивных технологий, современного оборудования и передовых методов организации труда в указанном холдинге позволят реализовать инвестиционный, технологический потенциал, обеспечить рост выручки, увеличить производительность труда работников».