В течение 2−3 лет все убыточные предприятия Оршанского района должны наладить эффективную работу, сохранить рабочие места и повысить заработную плату. Это следует из комплексного плана первоочередных мер по развитию Оршанского района до 2020 года, подписанного первым вице-премьером Василием Матюшевским. В итоге уровень зарегистрированной безработицы в этом довольно криминогенном районе должен составить не более 0,6%.



Фото: Игорь Матвеев

Так, идет речь о привлечении стратегического инвестора для обеспечения устойчивой конкурентоспособности «Оршанского инструментального завода» и «Завода приборов автоматического контроля». Ранее власти рассматривали возможность вливания бюджетных средств в эти дышащие на ладан предприятия.

Организациям Оршанского района закупят 121 единицу сельскохозяйственной техники, в том числе 21 трактор, 5 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайнов. Все это пройдет в рамках лимита директивного кредитования, установленного для Банка развития.

Вместе с тем предлагается снизить до 3% годовых ставки по кредиту Банка развития на строительство молочнотоварной фермы на 900 голов в филиале «Браздетчино» ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат». Кроме того, надо обеспечить снос трех неэксплуатируемых объектов сельскохозяйственного назначения УП «Радуньское» в дер. Новое Хороброво и вовлечение одного объекта в хозяйственный оборот (под хранение силоса).

Поставлена задача рассмотреть вопрос о более тесной кооперации «Оршанского льнокомбината» с организациями швейной отрасли и торговли. В свою очередь льнозаводы в рамках госзаказа на 2017 год должны обеспечить поставки длинного льноволокна на льнокомбинат.

В среднесрочной перспективе необходимо завершить реконструкцию и строительство молочнотоварных комплексов, энергосберегающих зимних теплиц объемом 4,38 га, нового цеха убоя и переработки свиней и крупного рогатого скота в ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат». Модернизация ожидает и местный молочный комбинат.

Местным властям поручено принять меры по наращиванию в Оршанском районе объемов строительно-монтажных работ и снижению стоимости строительства жилья с государственной поддержкой и приведению ее к уровню не выше, чем в среднем по республике.

Должны быть приведены «в надлежащее состояние» мини-полигоны в населенных пунктах Старь, Засекли, Заболотье, Копысь, Пугляи, Левки, а также обустроены полигоны твердых коммунальных отходов в Орше и Ореховке («провести работы по изоляции отходов и обустройству дезинфекционных ванн»).

Дана команда улучшить торговую инфраструктуру. Будут заменены морально устаревшие торговые киоски на современные объекты большей площади в Орше, Барани, Болбасово и агрогородке Бабиничи. В Орше будут открыты книжный магазин и объекты мелкорозничной торговли. Предполагается приобретение нового автомагазина и 4 единиц специализированных торговых фургонов. В ближайшее время должен быть решен вопрос по выделению земельного участка для организации гостевой стоянки возле магазина «ДорОРС» в районном центре. Возле ресторана «Радуга» будет открыто летнее кафе. Подлежит реконструкции одна из АЗС «Белоруснефти».

Капитальные ремонты необходимо провести в детских садах, школах, колледжах, и учреждениях культуры, следует из документа. Должен быть введен в эксплуатацию ясли-сад на 200 мест с бассейном в пятом микрорайоне Орши. Помимо этого планируется завершить строительство терапевтического корпуса городской больницы№ 1.

Что касается спортивных объектов, то в планах значится реконструкция спортивного комплекса в Орше и строительство спортивно-игровой площадки с искусственным покрытием и уличными тренажерами в Барани. Дом быта «Орша» будет переоборудован под гостиницу для размещения спортсменов.

Напомним, выступая 21 апреля с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу, Александр Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Орша. Александр Лукашенко надеется, что правительство покажет, как в кратчайшие сроки надо развивать «крупный и сложный регион». «Это не потому, что я там родился. А потому, что там расположено крупное заведение, которое в народе называется „тюрьма“. И половина людей, освобождаясь, остается там. Вы понимаете, никого не хочу обидеть, что это за люди. И как там „просто“ работать», — отметил глава государства.

Безработица, «мафия», долгострои. Репортаж из Орши, которую власти хотят поднять «из руин и пепла»