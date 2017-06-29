Банки считают реализацию инициативы МНС затратным мероприятием

Сбор сведений о движении средств по счетам всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для последующей передачи данных в налоговые органы будет для банков затратным мероприятием, сообщили БелаПАН участники финансового рынка.

Напомним, Министерство по налогам и сборам предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, согласно которым банки будут обязаны передавать в налоговые органы сведения о движении средств по счетам всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей. О своей инициативе МНС уведомило коммерческие банки на прошлой неделе.

«Вручную искать запрашиваемую информацию нереально. Потребуется существенная техническая доработка программного обеспечения, что однозначно приведет к дополнительным расходам. Для банков это всегда болезненно в финансовом плане», — рассказал БелаПАН эксперт в банковских кругах.

По предварительным оценкам банков, расходы на доработку программного обеспечения будут не такими огромными, как в случае с подготовкой к деноминации или переходом к новой нумерации счетов IBAN.

«Существуют варианты как более затратные, так и менее затратные для нас. Время покажет, насколько позиция банков будет учтена», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН представитель одного из банков.

Участники финансового рынка ожидают, что инициатива МНС может быть утверждена на законодательном уровне.

«По закону, если будет принято соответствующее решение Нацбанком и Совмином, раскрытие информации налоговым органам не будет трактоваться как нарушение банковской тайны. Однако с точки зрения духа закона тут есть вопросы, поскольку речь идет о предоставлении всей информации о финансовых потоках по всем клиентам», — считает эксперт БелаПАН в банковских кругах.

Напомним, согласно действующей редакции Налогового кодекса, коммерческий банк обязан представить информацию о движении денежных средств по счетам предприятий в налоговые органы в том случае, когда сумма операций за месяц превышает 5.000 базовых величин (115 тыс. рублей).

В то же время разработчики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагают снять это ограничение и обязать коммерческие банки передавать в налоговые органы все сведения о движении денежных средств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В письме, которое коммерческие банки получили на прошлой неделе, такие изменения обосновываются тем, что «в настоящее время приоритетной задачей налоговых органов является обеспечение контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов в бюджет не фискальными мерами, а за счет повышения налоговой дисциплины и грамотности плательщиков».

Как отмечает МНС, «представление банками информации о движении денежных средств по счетам субъектов хозяйствования без учета ограничения в 5.000 базовых величин позволило бы налоговым органам проводить проверку сведений, заявленных в налоговых декларациях, в рамках камерального контроля путем их сверки и сопоставления с информацией, имеющейся в информационных ресурсах налоговых органов, в том числе в электронных счетах-фактурах».

Анализ таких данных, считают в МНС, «позволяет установить финансово-хозяйственные связи между взаимозависимыми лицами, что способствует выявлению и пресечению схем уклонения от налогообложения».