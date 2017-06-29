За $25 тыс. на продажу выставлена двухкомнатная квартира в «царском» доме 1900 года постройки. Но есть нюанс

Дом находится по адресу пер. Автодоровский, 5 и историки относят его к 1900 году постройки. Снаружи он напоминает послевоенный барак, какими до недавнего времени была застроена Грушевка. Но стоит заглянуть внутрь – от иллюзии сходства не остается и следа. Трехметровые потолки, два парадных входа, просторный подъезд и каменная лестница с ажурными перилами, которая за выслугу лет могла бы претендовать на звание музейного экспоната. Для каждой квартиры предусмотрено отдельное кладовое помещение в подъезде, сарай на улице и земельный участок во дворе.



