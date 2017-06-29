МИНСК, 30 июн – Sputnik. Иранская компания "Кейсон", которая на протяжении многих лет ведет в Беларуси строительство многофункционального комплекса "Магнит Минска" и торгово-логистического центра "Прилесье", пообещала правительству активизировать работы на этих объектах.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Китай построит в Беларуси 22 социальных многоквартирных дома

Как сообщила пресс-служба Совмина, такая договоренность была достигнута на встрече вице-премьера Анатолия Калинина с председателем совета директоров "Кейсон" Мохаммадом Резой Ансари, который является заместителем председателя Палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана.

"Достигнута договоренность об активизации работы компании "Кейсон" по реализуемым в Беларуси инвестпроектам, о подготовке и представлении в Совет министров напряженного плана работ, к выполнению которого планируется приступить в июле", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Мохаммад Реза Ансари сообщил о заинтересованности иранской стороны в приобретении техники ОАО "БелАЗ" на 160 миллионов долларов. Участники встречи договорились выработать по этому вопросу компромиссное решение о поставке белорусской техники в Иран.

Проект по строительству комплекса, получившего название "Магнит Минска", в районе Национальной библиотеки в Минске был утвержден президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2009 году. Инвестором по проекту стала крупнейшая инженерно-строительная компания Ирана "Кейсон". Для реализации инвестпроектов в Беларуси была создана дочерняя компания "Белпарс".

Планировалось, что комплекс, включающий деловой центр класса "А", пятизвездочную гостиницу, подземную автостоянку, торговый центр, супермаркет, развлекательный центр, ледовый каток, кинотеатр, спортивно-оздоровительный центр, фуд-корт и индивидуальный источник теплоэнергоснабжения, будет построен до конца 2013 года. Однако из-за санкций Запада в отношении Ирана и некоторых других обстоятельств строительство затянулось.

В 2014 году Лукашенко разрешил перенести сроки окончания проекта на 2016 год и разрешил "заказчику самостоятельно осуществлять функции застройщика". Однако взамен "Кейсон" обязали выделить Беларуси до конца 2014 года 2 миллиона долларов "для финансирования проектирования и строительства нового здания Верховного cуда. Сейчас ведется строительство этого здания.

В апреле 2017 года Лукашенко вновь перенес сроки ввода в строй комплекса "Магнит Минска" – до конца 2018 года.

При этом иранскую компанию обязали предоставить Беларуси 1 миллион долларов на строительства Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.