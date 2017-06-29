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Три задачи для евразийского кредита: куда Минск направит новый транш от ЕФСР
30.06.2017 09:30 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь получила четвертый транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития. Эксперты считают, что эти средства могут пойти на три цели, главная из которых оплата старых долгов.
Что произошло
Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР),
Что интересно, Беларусь не выполнила все условия получения транша. В частности, не выполнен показатель по ограничению нецелевых госзаимствований объемом не более 75% от потребности в погашении госдолга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения. От выполнения этого показателя Беларусь была освобождена, благодаря достижениям страной заметного прогресса в макроэкономической стабилизации.
Нужно отметить, что кредит поступил как раз к поездке Александра Лукашенко в Москву, где он принимает участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства, а также четвертом форуме регионов Беларуси и России. На эти дни может пройти его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Справка БДГ
В марте 2016 года российская сторона
Для управления госдолгом нужен конусультант
Министерство финансов Беларуси намерено привлечь консультанта для совершенствования методологии управления государственным долгом,
Оплачивать услуги консультанта планируется из средств займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в Группу Всемирного банка) на покрытие расходов по проекту модернизации системы управления госфинансами.
По требованиям Минфина, консультант должен будет подготовить обзор готовых программных продуктов, используемых в сфере управления долгом, составить рекомендации, как оптимизировать нормативную базу страны по вопросам долговых обязательств. От консультанта также ждут, что он подготовит предложения, как улучшить качество и прозрачность отчетности по прямому и гарантированному страновому госдолгу, а также по долгам местных органов власти.
Предложения потенциальные партнеры должны представить в Минфин к 21 июля 2017 года.
Справка БДГ
По данным Минфина, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая составил 13,9 миллиарда долларов и увеличился с начала года на 258,5 миллионов долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%. На его покрытие в 2017 году Беларуси предстоит потратить $4,1 млрд. Внутренний госдолг составил 9,9 миллиарда рублей, уменьшившись с начала года на 3,3%.
Таким образом, госдолг Беларуси на 1 мая 2017 года составил 35,9 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 1,1 миллиарда рублей, или на 2,9%.
Три цели нового транша кредита
«Эти средства получены Беларусью в рамках Евразийского экономического союза. Беларусь выиграла больше всех стран, входящих в ЕАЭС, с точки зрения денег. Во-первых, основной объем инвестиций российский, рынок российский, нефтяная субсидия, которая оценивается в районе 7-8% ВВП в среднем за последнее десятилетие с определенными выпадениями во время конклифктов», — прокомментировал получение нового транша кредита экономист Антон Болточко.
В качестве примера он привел следующие цифры: инвестиционный портфель ЕФСР пополнился от Беларуси при создании 10 млн долларов, лимит на выдачу средств для Беларуси установлен на 1,7 млдрд долларов, за все время существования банка Беларусь получила оттуда 4 млрд 560 млн долларов.
«Это больше, чем лимит, и самое главное, что это 85,5% от всего инвестпакета фонда. Фактически все средства, вложенные в этот фонд, в основном расходуются на Беларусь», — добавил эксперт.
Беларусь — молодец, считает он. «Другой вопрос, как будем отдавать, — продолжил Болточко. — По уровню внешнего долга Беларусь пока ниже, чем некоторые европейские страны, но у нас система — не такая стабильная, как у них».
Такой большой госдолг может серьезно нам навредить, считает экономист. По его подсчетам 13% ВВП ушли на оплату этих заимствований, «это серьезное подпиливание и сокращение того, что может стать потенциальным экономическим ростом».
Как расходовать? Первая и главная статья у нас будет отдача кредитов, пояснил Болточко.
«Большая часть средств уйдет на устранение основных дисбалансов, которые еще не устранили. Прежде всего, связаных с платежным балансом. И, да, на модернизацию экономики. У нас по-другому, судя по всему, не принято», — добавил экономист.
Возможно, средства отдельные пойдут на работу с госсектором предприятий, чтобы попытаться его оздоровить. «Несмотря на некоторое улучшение, наш реальный сектор остается неконкурентоспособным и источником многих рисков», — заключил Антон Болточко.
Справка БДГ
Беларусь недавно получила еще одно крупное заимствование,
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Беларусь получила четвертый транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития. Эксперты считают, что эти средства могут пойти на три цели, главная из...
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