Три задачи для евразийского кредита: куда Минск направит новый транш от ЕФСР

Беларусь получила четвертый транш кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития. Эксперты считают, что эти средства могут пойти на три цели, главная из которых оплата старых долгов.

Что произошло

Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), перечислил Беларуси четвертый транш кредита Фонда в объеме 300 млн долларов. Итого уже выделена большая часть из обещанных 2 млрд. долларов.

Что интересно, Беларусь не выполнила все условия получения транша. В частности, не выполнен показатель по ограничению нецелевых госзаимствований объемом не более 75% от потребности в погашении госдолга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения. От выполнения этого показателя Беларусь была освобождена, благодаря достижениям страной заметного прогресса в макроэкономической стабилизации.

Нужно отметить, что кредит поступил как раз к поездке Александра Лукашенко в Москву, где он принимает участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства, а также четвертом форуме регионов Беларуси и России. На эти дни может пройти его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Справка БДГ

В марте 2016 года российская сторона приняла решение о выдаче Беларуси кредита в 2 млрд долларов. Планировалось, что в 2016 году наша страна получит от ЕФСР 1,1 млрд. Уже в марте на счета Минфина была перечислен о 0,5 млрд долларов, позднее был переведен еще один транш в 300 млн. После отношения РФ и Беларуси испортились, и выплаты Беларуси прекратились.

Для управления госдолгом нужен конусультант

Министерство финансов Беларуси намерено привлечь консультанта для совершенствования методологии управления государственным долгом, сообщили Sputnik в Минфине.

Оплачивать услуги консультанта планируется из средств займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР, входит в Группу Всемирного банка) на покрытие расходов по проекту модернизации системы управления госфинансами.

По требованиям Минфина, консультант должен будет подготовить обзор готовых программных продуктов, используемых в сфере управления долгом, составить рекомендации, как оптимизировать нормативную базу страны по вопросам долговых обязательств. От консультанта также ждут, что он подготовит предложения, как улучшить качество и прозрачность отчетности по прямому и гарантированному страновому госдолгу, а также по долгам местных органов власти.

Предложения потенциальные партнеры должны представить в Минфин к 21 июля 2017 года.

Справка БДГ

По данным Минфина, внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 мая составил 13,9 миллиарда долларов и увеличился с начала года на 258,5 миллионов долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%. На его покрытие в 2017 году Беларуси предстоит потратить $4,1 млрд. Внутренний госдолг составил 9,9 миллиарда рублей, уменьшившись с начала года на 3,3%.

Таким образом, госдолг Беларуси на 1 мая 2017 года составил 35,9 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 1,1 миллиарда рублей, или на 2,9%.

Три цели нового транша кредита

«Эти средства получены Беларусью в рамках Евразийского экономического союза. Беларусь выиграла больше всех стран, входящих в ЕАЭС, с точки зрения денег. Во-первых, основной объем инвестиций российский, рынок российский, нефтяная субсидия, которая оценивается в районе 7-8% ВВП в среднем за последнее десятилетие с определенными выпадениями во время конклифктов», — прокомментировал получение нового транша кредита экономист Антон Болточко.

В качестве примера он привел следующие цифры: инвестиционный портфель ЕФСР пополнился от Беларуси при создании 10 млн долларов, лимит на выдачу средств для Беларуси установлен на 1,7 млдрд долларов, за все время существования банка Беларусь получила оттуда 4 млрд 560 млн долларов.

«Это больше, чем лимит, и самое главное, что это 85,5% от всего инвестпакета фонда. Фактически все средства, вложенные в этот фонд, в основном расходуются на Беларусь», — добавил эксперт.

Беларусь — молодец, считает он. «Другой вопрос, как будем отдавать, — продолжил Болточко. — По уровню внешнего долга Беларусь пока ниже, чем некоторые европейские страны, но у нас система — не такая стабильная, как у них».

Такой большой госдолг может серьезно нам навредить, считает экономист. По его подсчетам 13% ВВП ушли на оплату этих заимствований, «это серьезное подпиливание и сокращение того, что может стать потенциальным экономическим ростом».

Как расходовать? Первая и главная статья у нас будет отдача кредитов, пояснил Болточко.

«Большая часть средств уйдет на устранение основных дисбалансов, которые еще не устранили. Прежде всего, связаных с платежным балансом. И, да, на модернизацию экономики. У нас по-другому, судя по всему, не принято», — добавил экономист.

Возможно, средства отдельные пойдут на работу с госсектором предприятий, чтобы попытаться его оздоровить. «Несмотря на некоторое улучшение, наш реальный сектор остается неконкурентоспособным и источником многих рисков», — заключил Антон Болточко.

Справка БДГ