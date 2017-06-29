Матвиенко и Мясникович обсудили создание IT-кластеров, роуминг и падающий товарооборот

Россия и Беларусь фактически находятся в условиях объявленной этим двум странам информационной войны и сталкиваются с попытками внести раскол между ними. Об этом на Четвертом форуме регионов РФ и Беларуси заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нельзя забывать, что оба наших государства находятся в условиях фактически объявленной нам информационной войны. Не прекращаются и, полагаю, будут только усиливаться попытки внести раскол между Россией и Беларусью, дестабилизировать внутреннюю обстановку», — подчеркнула она.

По ее словам, информационная политика Союзного государства должна соответствовать вызовам времени. «В рамках состоявшихся вчера секций достигнуты договоренности о разработке мер по совместному обеспечению информационной безопасности, проведению мероприятий против негативного информационного воздействия на население Союзного государства», — полагает сенатор.

По мнению Матвиенко, важно внедрять новые подходы к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства, эффективнее использовать социальные сети, постоянно работать над улучшением контента Телерадиовещательной организации Союзного государства, других союзных медиаресурсов.

Товарооборот между странами

Матвиенко полагает, что уровень товарооборота между Россией и Беларусью остается на недостаточном уровне.

«На наших встречах мы должны откровенно говорить как об успехах, так и о проблемах. В минувшем году товарооборот между Россией и Беларусью сократился на пять процентов. И эта тенденция наблюдается уже не первый год», — подчеркнула она.

«Хотя итоги прошедшего первого квартала внушают некоторый оптимизм, в целом уровень не такой, как нам бы хотелось», — отметила парламентарий.

Создание IT-кластеров

Спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко предлагает создать IT-кластеры в приграничных регионах Беларуси и России.

«Учитывая успехи белорусских и российских программистов, есть возможность подумать о создании в приграничных регионах Беларуси и России IT-кластеров», — сказала Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Беларусь и Россия должны сосредоточиться на поиске новых эффективных точек роста. Среди них — инновационные технологии и цифровая экономика, которые стали основными темами нынешнего форума. «Одним из результатов форума должны стать предложения по созданию новых наукоемких производств», — считает Валентина Матвиенко.

По мнению спикера верхней палаты российского парламента, важным представляется проведение сторонами согласованной инновационной политики. «Приоритетом должна стать гармонизация наших законодательств как в целом, так и в этой сфере», — заявила она.

Матвиенко поддержала идею об отмене роуминга между Беларусью и Россией

Проблему роуминга поднял на заседании заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Андрей Беляков. По его мнению, Союзному государству следует взять на вооружение опыт Евросоюза, где роуминг недавно был отменен.

Обращаясь к министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову, Валентина Матвиенко отметила, что у сотовых операторов и IT-компаний доходы, и они могли бы поддержать отмену роуминга в Союзном государстве. «Я понимаю, что рыночная экономика, и мы не можем командовать», — заметила она. Вместе с тем спикер Совета Федерации дала российскому министру месяц на проработку данного предложения. «Если будут какие-то барьеры, мы подключимся», — сказала Валентина Матвиенко.