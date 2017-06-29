Виктор Прокопеня близок к покупке сразу двух банков - Паритетбанка и Сбербанка Украины

VP Capital — инвестиционная компания Виктора Прокопени — близок к приобретению белорусского Паритетбанка с последующим использованием покупки для приобретения ПАО «Сбербанк» (Украина). Как сообщили TUT.BY источники, необходимые документы на согласование сделки поданы соответствующим регуляторам. Сделки будут осуществлены только в случае, если будет получено согласие всех регуляторов, уточнил собеседник.



Виктор Прокопеня

Паритетбанк — 15-й банк Беларуси по активам, основан 15 мая 1991 года. Банк имеет более 15 отделений по стране. По итогам первого квартала 2017 года активы банка составляли более 350 млн рублей. Обязательства — более 250 млн. Собственный капитал банка составляет почти 100 млн рублей. Банку на праве собственности принадлежит ряд объектов недвижимости, в том числе первый «небоскреб» Беларуси — здание на Мельникайте 4. В банке работает более 400 человек.

Как стало известно, Виктор Прокопеня планирует приобрести все принадлежащие Республике Беларусь 99,83% акций за 50 млн долларов. Остальные же 0,17% распределены сейчас между 2565 акционерами.

На днях Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины, седьмого по величине банка страны. По состоянию на 1 октября 2016 года активы банка составляют около 1,5 млрд долларов. Региональная сеть банка насчитывает 150 отделений. Сообщалось, что банк является собственником около 150 объектов недвижимости. В общей сложности услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов. Ранее сообщалось, что заявку на покупку Сбербанка Украины также подавали Norvik Banka Григория Гусельникова и Саид Гуцериев. Интересно, что Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев раньше выступали как соинвесторы по некоторым проектам. При этом каждый из них имеет и собственные проекты.

Виктор Прокопеня ( № 23 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника» и самый крупный налогоплательщик подоходного налога с физлиц по итогам 2016-года и за всю историю независимой Беларуси) согласился кратко прокомментировать TUT.BY планируемые сделки.

— Я могу подтвердить, что мы обсуждаем сделки о выкупе всех акций Паритетбанка, принадлежащих Республике Беларусь, а также приобретение Паритетбанком Сбербанка (Украины). Для совершения этих сделок мы подали необходимые документы соответствующим регуляторам. Сделки состоятся лишь при условии получения всех необходимых согласований. Обе сделки будут полностью прозрачны с точки зрения законодательства обеих стран.

— Раньше ваши интересы на банковский сектор не распространялись, а тут вы решили участвовать в приобретении сразу двух активов.

— Это прежде всего хорошие инвестиции. Во-вторых, банковские активы — хороший способ диверсификации. В-третьих, мой опыт и понимание в современных информационных технологиях, в том числе в финансовой сфере, требуют дальнейшей реализации на практике. Свои банки — наилучшая возможность для этого. Также считаю, что мой опыт в финтеке и ИТ будет ценным активом, способным улучшить позиции как украинского Сбербанка, так и белорусского Паритетбанка на соответствующих рынках.

— Что будет с миноритариями Паритетбанка?

— Миноритарным акционерам будет сделана оферта о продаже их акций по цене, в два раза превышающей их стоимость.

— Как оцениваете свои шансы на то, что вашу заявку на покупку Сбербанка Украины согласуют?

— Подчеркну снова, сделки будут реализованы только и исключительно в случае их согласования органами власти и регуляторами, в юрисдикцию которых входят эти сделки.

— Идея инвестировать в активы в Украине не кажется вам слишком рискованной?

— Напротив, я считаю, что сегодня это отличная возможность.

— Какие ваши планы по усилению или развитию покупаемых банков после закрытия сделок? Есть ли планы по переименованию банка? Станет Сбербанк частью белорусского Паритетбанка?

— Слишком рано заглядывать за горизонт. Основной фокус — на получении согласования нашей заявки регуляторами. Давайте сначала дождемся их решения.

— Саид Гуцериев также планировал покупку Сбербанка. Что случилось с его заявкой? Или вы планируете совместную покупку?

— Про его заявку вам следует спросить у него. Речи о совместной покупке не идет.

— Насколько покупка данных активов соответствует вашему инвестиционному фокусу — финтек и искусственный интеллект?

— Я уже сказал, что это прямое и важное развитие моего опыта в ИТ и финтеке, и приложение его на собственной банковской платформе будет важным и выигрышным, в том числе для таких банков, как Паритетбанк и Сбербанк Украина.



Фото: Reuters

Мы попросили прокомментировать информацию о покупке Паритетбанка Романа Осипова, директора инвестиционной компании, который участвовал в нескольких сделках по покупке и продаже банков в Беларуси.

— Вход инвестора в банковский сектор через покупку государственного банка мог бы быть важным элементом привлечения частных инвестиций в Беларусь как с точки зрения свидетельства доверия инвесторов к банковскому сектору, и в целом — доверия к экономике, так и с точки зрения создания еще одной точки роста экономики, так как инвестиции в банк — это практически всегда означает рост активности банка на рынке, то есть рост доступности финансовых ресурсов. Учитывая, что государство является собственником нескольких банков, в том числе системообразующего Беларусбанка, продажа относительно небольшого Паритетбанка могла бы быть очень хорошим решением привлечения инвестиций.

Комментируя возможную цену покупки актива, он отметил:

— Международный опыт подобных сделок в банковском секторе свидетельствует о том, что цена обычно устанавливается как коэффициент к чистым активам (собственному капиталу) банка. Если мы посмотрим на данный коэффициент по банкам Европы, международная база данных S&P Capital IQ дает коэффициент 0,9 к чистым активам как цену покупки 100% банка. Учитывая, что собственный капитал Паритетбанка составляет на данный момент около 100 млн белорусских рублей, вероятная цена могла бы колебаться вокруг 45−50 млн долларов за 100% акций. В то же время есть и другие факторы, которые могут влиять на сделку в ту или иную сторону. Например, качество активов, структура капитала и множество других. В любом случае, судя по финансово-экономическим показателям банка, рассчитывать на сумму свыше 50 млн долларов в данный момент было бы проблематично. Более того, покупая банковский актив, инвестор всегда имеет стратегию его развития и роста, доступ к дополнительным источникам финансирования банка, чтобы получить доходность на вложенные в покупку банка средства. Это также привносит дополнительный эффект от этой сделки для экономики.

Украинский эксперт в комментарии TUT.BY напомнил, что Сбербанк Украины давно выставлен на продажу. «Несколько различных инвесторов проявили интерес к этому активу. Уверен, что новость о том, что белорусский банк подает заявку на приобретение Сбербанка Украины, вызовет повышенный интерес в стране. Наличие банковского бизнеса у инвестора, безусловно, повышает вероятность одобрения такой сделки Нацбанком Украины», — считает собеседник.