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На торгах 30 июня рубль сдал к евро и доллару
30.06.2017 13:39 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 30 июня состоялись последние перед большими выходными торги валютами. Белорусский рубль продолжил снижаться по отношению к евро и доллару.
Доллар снизился на BYN0,0077 — до 1,9413 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0055 — до 2,2143 рубля.
Российский рубль снизился до BYN0,0032 — до 3,2705 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 30 июня состоялись последние перед большими выходными торги валютами.
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