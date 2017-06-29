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Ермолович о заимствованиях: Евробонды выкупили системные западные инвесторы, на очереди кредит РФ

30.06.2017 14:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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При недавнем размещении Беларусью евробондов на 1,4 млн долларов (на 600 млн долларов больше, чем планировалось первоначально) основными инвесторами выступили американские инвестиционные дома (64% от размещения), 24% — Великобритания, 12% — остальной мир, включая Европу и Азию, рассказал журналистам первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Предположения о том, что американские инвесторы на самом деле вкладывали в белорусские бумаги российский капитал Ермолович считает несостоятельными. «Это не так. Мы видим конкретных покупателей евробондов — 95% всех инвестиций приходится на системных инвесторов, инвестиционные дома, которые инвестирую в облигации для того, чтобы их держать, а не торговать ими на вторичном рынке. Поэтому объемы торгов невелики. Это системные инвестиции, связанные с желанием американских и европейских инвесторов вкладываться долгосрочно в наши активы».

Замминистра отметил, что выход на рынок с суверенными облигациями может быть полезен субъектам хозяйствования и банкам, которые получили возможность выйти на международные рынки капитала в более комфортных условиях.

Рассказывая о перспективах размещения белорусских ценных бумаг на азиатских рынках, Ермолович отметил, что речь идет о диверсификации портфеля и возможности открытого доступа на все рынки капиталы. Он заверил, что Беларусь работает в Азии не только на рынке Китая, но и на азиатских офшорных рынках. «Этой задачи с себя не снимаем, но вопрос больше касается не необходимости привлекать оттуда ресурсы, а необходимостью присутствовать на этом рынке как суверену». Речь идет в любом случае о небольших суммах — до 500 млн долларов на всю Азию. В нынешнем году выхода на эти рынки не предполагается — это работа на перспективу, объяснил замминистра.

Ермолович также отметил, что никаких сбоев в процедуре согласования получения правительственного российского кредита на 700 млн долларов нет. «Мы ведем обычный стандартный процесс переговоров, согласовываем условия и параметры кредита — это нормальный процесс. Ожидаем окончания в июле-августе получить средства. Рисков неполучения этого кредита не просматривается», — сообщил он.

 
 
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Предположения о том, что американские инвесторы на самом деле вкладывали в белорусские бумаги российский капитал Ермолович считает несостоятельными.

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