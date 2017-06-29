Ермолович о заимствованиях: Евробонды выкупили системные западные инвесторы, на очереди кредит РФ

При недавнем размещении Беларусью евробондов на 1,4 млн долларов (на 600 млн долларов больше, чем планировалось первоначально) основными инвесторами выступили американские инвестиционные дома (64% от размещения), 24% — Великобритания, 12% — остальной мир, включая Европу и Азию, рассказал журналистам первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.



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Предположения о том, что американские инвесторы на самом деле вкладывали в белорусские бумаги российский капитал Ермолович считает несостоятельными. «Это не так. Мы видим конкретных покупателей евробондов — 95% всех инвестиций приходится на системных инвесторов, инвестиционные дома, которые инвестирую в облигации для того, чтобы их держать, а не торговать ими на вторичном рынке. Поэтому объемы торгов невелики. Это системные инвестиции, связанные с желанием американских и европейских инвесторов вкладываться долгосрочно в наши активы».

Замминистра отметил, что выход на рынок с суверенными облигациями может быть полезен субъектам хозяйствования и банкам, которые получили возможность выйти на международные рынки капитала в более комфортных условиях.

Рассказывая о перспективах размещения белорусских ценных бумаг на азиатских рынках, Ермолович отметил, что речь идет о диверсификации портфеля и возможности открытого доступа на все рынки капиталы. Он заверил, что Беларусь работает в Азии не только на рынке Китая, но и на азиатских офшорных рынках. «Этой задачи с себя не снимаем, но вопрос больше касается не необходимости привлекать оттуда ресурсы, а необходимостью присутствовать на этом рынке как суверену». Речь идет в любом случае о небольших суммах — до 500 млн долларов на всю Азию. В нынешнем году выхода на эти рынки не предполагается — это работа на перспективу, объяснил замминистра.

Ермолович также отметил, что никаких сбоев в процедуре согласования получения правительственного российского кредита на 700 млн долларов нет. «Мы ведем обычный стандартный процесс переговоров, согласовываем условия и параметры кредита — это нормальный процесс. Ожидаем окончания в июле-августе получить средства. Рисков неполучения этого кредита не просматривается», — сообщил он.