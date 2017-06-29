Белорусский бизнесмен Прокопеня хочет купить Сбербанк Украины

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Белорусский IT-бизнесмен Виктор Прокопеня подал заявку в регулирующие органы Беларуси и Украины на согласование сделки по покупке белорусского Паритетбанка и Сбербанка Украины, сообщили Sputnik источники, близкие к подготовке сделок.



© Sputnik Максим Блинов Сын Гуцериева покупает дочку Сбербанка: белорусские детали сделки

В конце марта 2017 года крупнейший российский государственный банк — ПАО "Сбербанк России" — объявил о продаже своей украинской дочерней компании, покупателем выступит консорциум инвесторов. Ожидалось, что сделка будет закрыта до конца первого полугодия 2017 года, в состав консорциума инвесторов войдут латвийский AS Norvik Banka и неназываемая белорусская частная компания. Позднее латвийский банк уточнил, что вторым участником консорциума стала частная белорусская компания, принадлежащая гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву — это сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, имеющего собственный бизнес в Беларуси и связанного общими проектами в IT с Виктором Прокопеней.

"Прокопеня планирует приобрести белорусский Паритетбанк: предположительная сумма сделки — 50 миллионов долларов, в его планах также — покупка Сбербанка Украины. Уже поданы на согласование регуляторам обеих стран документы на согласование сделок", — сообщил источник.

Он уточнил, что заявка на согласование сделки по покупке Сбербанка Украины была подана в пятницу. В случае, если Нацбанк Беларуси одобрит покупку Прокопеней белорусского Паритетбанка, наличие банковских активов у бизнесмена станет дополнительным фактором для одобрения сделки со Сбербанком украинским регулятором.

Прокопеня обещает прозрачность сделок

В пятницу в белорусских СМИ появился также публичный комментарий Прокопени, представленного в качестве главы и основателя инвестиционного фонда VP Capital.

"Мы обсуждаем сделки о выкупе всех акций Паритетбанка, принадлежащих Беларуси, а также приобретение Паритетбанком Сбербанка Украины. И уже подали документы соответствующим финансовым и антимонопольным регуляторам", — говорится в комментарии.

Прокопеня отмечает, что с точки зрения законодательства обеих стран, сделки будут полностью прозрачны и состоятся лишь при условии получения всех необходимых согласований и одобрения всеми соответствующими властями и регуляторами.

Что стало с заявкой Гуцериева — непонятно

Ранее Sputnik сообщал, что неназванная компания Саида Гуцериева, претендующая на покупку Сбербанка Украины вместе с латвийским банком, намеревалась получить 55% акций украинской "дочки" Сбербанка РФ.

"Саид Гуцериев планировал покупку Сбербанка, но что случилось с его заявкой, следует спросить у него. Я подал заявку, поскольку приобретение белорусского Паритетбанка и Сбербанка Украины — хорошая инвестиционная возможность, а также логичное и важное развитие моего бизнеса: пришло время его диверсификации для обеспечения дополнительной стабильности", — отметил в данной связи Прокопеня.

Он выразил надежду, что его опыт в финансовых технологиях и ИТ будет ценным активом, способным улучшить позиции как Сбербанка Украины, так и Паритетбанка на соответствующих рынках.

"Что касается планов по усилению или развитию покупаемых банков (переименование, слияние и т.п.) после закрытия сделки, то пока слишком рано заглядывать за горизонт. Основной фокус сейчас — на получение согласования нашей заявки", — сказал он.

О каких активах речь?

Дочерний банк Сбербанка РФ в Украине является самым крупным по величине бизнеса из всех "дочек" российских госбанков за пределами страны. После того, как Украина ввела санкции в отношении дочерних структур российских банков, глава Сбербанка РФ Герман Греф заявил, что банк ищет пути оперативно уйти с украинского рынка.

Сбербанк Украины занимает седьмое место в ТОП-10 украинских банков, на 1 октября 2016 года его активы составляли около полутора миллиардов долларов, банк также обслуживает более 31 тысячи клиентов малого и среднего бизнеса и более 5 тысяч корпоративных клиентов.

Белорусский Паритетбанк создан в 1991 году, тогда он назывался коммерческий банк "Поиск", в 2004 году сменил название на Паритетбанк.

По данным Нацбанка страны, он занимает 15-е место по величине среди остальных белорусских банков, имеет 25 отделений в стране.

В первом квартале активы Паритетбанка составляли более 350 миллионов рублей, обязательства оценивались в более чем 250 миллионов рублей. Собственный капитал банка составляет порядка 100 миллионов рублей.

Основным собственником Паритетбанка является государство, которому принадлежит 99,83% акций, остальные 0,17% акций принадлежат миноритарным акционерам.

Прокопеня рассчитывает на приобретение как государственного, так и миноритарного пакета, причем собирается выкупить акции у миноритариев по цене в два раза больше рыночной.