Лукашенко: мы поставили себе амбициозную задачу - превратить Беларусь в IT-страну

Беларусь необходимо превратить в IT-страну, соответствующая задача уже поставлена. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что соответствующие документы разрабатывались совместно белорусскими и российскими специалистами. Они уже «представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси».

«Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики», — подчеркнул глава государства.

Белорусско-российские контакты в IT-сфере могли бы развиваться динамичнее

«Отмечу, что динамичнее могли бы развиваться контакты в области информационных технологий на уже показавших свою эффективность площадках. Например, на базе широко известного Парка высоких технологий в Минске», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что мобильными приложениями компаний — резидентов ПВТ сегодня пользуются более 1 млрд человек в 193 странах, свыше 90% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт в Россию и СНГ, страны Западной Европы и США.

При этом президент подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и России в области информационных технологий становится одной из фундаментальных основ стратегического партнерства. Здесь он выделил такие направления, как развитие человеческого потенциала, повышение эффективности госуправления в экономике и социальной сфере, формирование цифровой экономики, обеспечение безопасности граждан и государства.