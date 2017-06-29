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Минск рассчитывает получить кредит РФ в июле-августе

30.06.2017 14:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Беларусь рассчитывает, что средства российского государственного кредита в размере 700 миллионов долларов поступят в Минск в ближайшие два месяца, сообщил первый замминистра финансов страны Максим Ермолович.

Минск рассчитывает получить кредит РФ в июле-августе
© Pixabay
ЕАБР перечислил Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн

Как ранее сообщал Sputnik, на встрече в Санкт-Петербурге президентов Лукашенко и Путина была достигнута договоренность о выделении Беларуси российского госкредита. Согласно последним данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов.

"В июле-августе ожидаем фактическое получение этих средств", — сказал Ермолович журналистам в пятницу в Минске.

Он уточнил, что речь идет о кредите размеров в 700 миллионов долларов.

Ранее посол РФ в Беларуси Александр Суриков в эксклюзивном интервью Sputnik пояснял, что кредит находится в оформлении, Минфин РФ относится к этому положительно. Он пояснил, что таким образом Беларусь сможет реструктурировать свою задолженность по платежам в адрес Евразийского фонда стабилизации и развития и ранее выданному российскому кредиту.

При этом дипломат предположил, что кредит может поступить в Беларусь уже до конца июня.

Позднее, в середине июня, Ермолович заметил в беседе с журналистами, что сейчас работа по выделению российского кредита активизировалась, уже подготовлен проект кредитного соглашения. Он отметил, что сейчас финансовые ведомства двух государств продолжают переговоры.

Ермолович подчеркнул, что в Минске не ждут поступления этих средств к какому-то определенному сроку.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о выделении Беларуси кредита в размере 700 миллионов долларов, Минфины двух стран работают над согласованием условий.

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