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В 2016 году Россия вложила в Беларусь 4 миллиарда, Беларусь в Россию - 600 миллионов долларов

30.06.2017 15:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Владимир Путин рассказал, в какие белорусские проекты вкладывает деньги российский капитал и в какие российские отрасли инвестирует Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента России.


Фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин отметил, что России и Беларуси удалось выстроить эффективную структуру кооперации, что «создает надежную базу для наращивания деловой активности, притока капиталов в экономики обоих государств».

«Так, в 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь достиг 4 миллиардов долларов, причем основная их доля приходится на прямые капиталовложения — это 3,5 миллиарда долларов. Российский бизнес вкладывается в белорусский транспорт, обрабатывающую промышленность. В свою очередь, Беларусь инвестировала в российское сельское хозяйство, в розничную торговлю, фармацевтику более 600 миллионов долларов», — рассказал Путин.

Российский президент также сказал, что наиболее активно с белорусскими партнерами работают в Московской области, Псковской, Смоленской, Свердловской, Тюменской областях, Башкортостане, Татарстане, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

«Набирает обороты взаимодействие Беларуси с российским Дальним Востоком. Один из примеров — совместное создание в Сахалинской области современного агрогородка. Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти, в том числе — за счет возможностей, которые открываются для бизнеса и в новых регионах Российской Федерации», — отметил Путин.

 
 
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Путин отметил, что России и Беларуси удалось выстроить эффективную структуру кооперации, что "создает надежную базу для наращивания деловой активности, притока...

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