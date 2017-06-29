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Нацбанк изъял из обращения почти все старые банкноты

30.06.2017 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Национальный банк Беларуси за год, прошедший после деноминации, изъял из обращения более 97% от суммы банкнот образца 2000 года, сообщили Sputnik в НБРБ.

Нацбанк изъял из обращения почти все старые банкноты
© Sputnik / Виктор Толочко
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Деноминация состоялась в Беларуси 1 июля 2016 года: в обращение были введены новые банкноты и монеты — образца 2009 года. При этом монеты в истории суверенной республики появились впервые. Банкноты образца 2000 года прекратили хождение на территории Беларуси с 1 января 2017 года, однако их все еще можно обменять на новые банкноты в белорусских банках.

"По информации на 1 июня, из обращения изъято более 97% от суммы и около 60% от количества банкнот образца 2000 года, находившихся вне касс Национального банка на 1 июля 2016 года", — сообщили в Нацбанке.

Там отметили, что сейчас на руках у населения находится более 200 миллионов экземпляров банкнот, однако это в основном банкноты мелкого номинала — 100, 500 и 1 000 рублей.

В НБРБ отметили, что население еще продолжает сдавать старые банкноты в банки, но объем сданных денег и их количество с февраля существенно сократился.

В Нацбанке отметили, что по мировой практике, удается изъять из обращений не более половины банкнот мелкого номинала. "Таким образом, значительное их количество просто не вернется в Национальный банк", — добавили в Нацбанке.

Как заканчивают свой путь старые деньги

В Нацбанке рассказали, что поступающие в НБРБ из банков банкноты образца 2000 года пересчитываются, проверяются на подлинность и платежность.

Нацбанк изъял из обращения почти все старые банкноты
© Sputnik / Виктор Толочко
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Собеседники агентства рассказали, что изымаемые из оборота купюры образца 2000 года будут измельчаться, прессоваться в специальные брикеты и захораниваться в секретном хранилище. Сжигать банкноты нельзя, поскольку при горении такой бумаги выделяется много ядовитых и токсичных веществ.

За время с июля прошлого года по май текущего уничтожено 400 т старых банкнот — это практически вся поступившая в Национальный банк денежная наличность образца 2000 года за указанный период.

Процесс уничтожения продолжится и будет завершен после поступления в Национальный банк последней банкноты образца 2000 года, подчеркнули в Нацбанке.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы продолжают нести в банки старые купюры, но значительное количество мелких банкнот все еще находится на руках у населения и, скорей всего, никогда не будет...

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