В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viessmann дает тепло Сахалину Вторая по счету газовая котельная была введена в эксплуатацию весной 2017 года в Южно-Сахалинске, шестом по величине городе Дальнего Востока и столице Сахалинской...

Вторая по счету газовая котельная была введена в эксплуатацию весной 2017 года в Южно-Сахалинске, шестом по величине городе Дальнего Востока и столице Сахалинской области. Высокопроизводительные котлы Vitomax позволяют не только полностью обеспечить потребность в тепле и горячей воде района Новоалександровск, но и развернуть здесь новое жилищное строительство. Мощность котельной составляет 32 мегаватта в час, что на треть больше необходимой в данный момент. Кроме того, впервые на российском Дальнем Востоке здесь была смонтирована газопоршневая установка Viessmann, что позволяет вместе с теплом производить электроэнергию для нужд котельной. Необходимость строительства этого объекта была обусловлена недостатком мощностей городской теплоэлектростанции для действующих и будущих потребителей. К тому же перенос источника энергии ближе к потребителю позволил сократить потери тепла в городских сетях.С оборудованием Viessmann мы работаем с 2004 года, и за это время оно показало свою высокую надежность и эффективность. Одним из главных преимуществ для нас является наличие развитой системы сервисной поддержки, которая позволяет оперативно решать любые вопросы эксплуатации, комментирует Андрей Ри, генеральный директор компании Стройинвест, осуществлявшей реализацию проекта.Как отмечает специалист, новая котельная полностью автоматизирована, а для обслуживания всех пяти котлов, включая газопоршневую установку, достаточно всего двух квалифицированных операторов. Регулировать температуру теплоносителя и управлять мощностью агрегатов будут погодные датчики. Это позволит обеспечить комфортный режим отопления для жителей Новоалександровска и на 30 процентов сократить расход топлива. Еще больше повысит эффективность его использования когенерация, совместная выработка тепла и электроэнергии.Такое решение позволяет поднять КПД котельной до 95 процентов, что способствует снижению коммунальных тарифов и сокращению сроков окупаемости оборудования. Поэтому мы разработали ряд комплексных решений для коммунального хозяйства и промышленных предприятий, позволяющих обойтись без внешних источников электроэнергии и даже организовать ее отпуск потребителям.Особенно они актуальны для таких труднодоступных и удаленных регионов, как Сахалин, объясняет Роман Служенко, руководитель проектов в ДВФО компании Виссманн. В 2017 году компания перенесла в Россию часть своего производства промышленных газовых котлов. Это решение было обусловлено растущими потребностями коммунального сектора и повсеместным переводом котельных и ТЭЦ с угля и мазута на газ.Пресс-служба компании Viessmann