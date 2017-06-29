В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Организация мансардного пространства По словам архитекторов, почти каждый проект частного дома предполагает наличие мансарды. Но гармонично обустроить сложное пространство не так просто, поэтому...

По словам архитекторов, почти каждый проект частного дома предполагает наличие мансарды. Но гармонично обустроить сложное пространство не так просто, поэтому ежегодно дизайнеры ищут свежие и привлекательные решения. Чтобы мансарда считалась полноценной жилой территорией, ее утепляют, термоизолируют и проводят вентиляцию. Только после подготовки возможны отделка и дизайнерское оформление. Эко-направление главенствует в интерьерах уже несколько лет. В собственном доме идея близости с природой идет еще дальше, так как коттеджи часто строят в живописных уголках. В этом году дизайнеры предлагают устраивать в домах open space с огромными окнами. Это позволит интегрировать пейзаж за окном в интерьер, и обстановка будет меняться по сезону. Эко-стиль актуален и для мансард. Никаких стен, а слиться с природой помогут прозрачные вставки на крыше. Можно застеклить часть кровельного пространства, например, над спальным местом, рабочей или игровой зоной, в зависимости от предназначения мансарды, говорит Станислав Французов, продукт-менеджер департамента поливинилхлоридных систем и фурнитуры компании Schüco.Для подкровельных пространств разработаны специальные оконные системы и фурнитура, учитывающая особенности установки конструкции. Например, фурнитура VarioTec подойдет для установки в окна со скошенными углами и поворотно-откидными створками. Также на рынке представлены специальные скрытые модели для тяжелых створок при большой площади остекления и даже фурнитура с возможностью вентиляции.Остеклить допускается как кровельное пространство, так и стены. Если домовладелец боится потерь тепла, то можно выбрать оконные системы с повышенной теплоизоляцией. Например, Schüco Alu Inside Nordic. Конструкция разработана специально для экстремальных погодных условий и оттестирована в скандинавских странах. Ценной особенностью является способность окна открываться наружу, экономя внутреннюю площадь помещения.Все лучшее сразу, это о современной мансарде. Дизайнеры студии "Ольга Кондратова" предлагают украсить интерьер оригинальным лепным узором на скошенном потолке. Можно найти и люксовую альтернативу. Так, в этом году в Милане на выставке ISaloni фишкой сезона признана резьба по натуральным материалам или имитациям. На еще одном популярном отраслевом событии, французской экспозиции Maison & Object, дизайнеры говорили о буме на теплые металлические оттенки в интерьерах.Теперь золото не китч, а изысканное дополнение великолепия. Металл становится элементом дизайна, а не просто деталью отделки. Так, бренд Boco Del Lobo представил диван, внешняя сторона которого словно отлита из золота. Такая мебель дополнит мансарду, в которой устроена комната для приемов или гостиная. Для несколько более сдержанной обстановки можно остановиться на привычных решениях классицизма, ампира, барокко, ренессанса и прочих подобных стилей.Поскольку жизнь полна стрессов, дизайнеры стремятся хотя бы дома погрузить человека в спокойную атмосферу. Все большей популярностью пользуются домашние SPA и тренажерные залы, для устройства которых подходит мансарда. Единственной сложностью являются скошенные стены, из-за чего могут возникнуть некоторые трудности в установке сантехники. Так, ванную устраивают под скосом крыши в самом низком месте, а душ, напротив, в самом высоком. Для релаксационного пространства подойдёт студийная планировка с дизайнерским разделением на зоны разного назначения.Выделить разные функциональные части помещения помогут душевые ограждения. Внутри устанавливается подходящее сантехническое оборудование, и в случае выхода его из строя не придется демонтировать всю кабину, говорит Людмила Адестова, генеральный директор компании GuteWetter, производителя душевых ограждений. Душевые ограждения всегда изготавливаются из закаленного стекла на заказ под конкретный размер. При необходимости конструкция может быть изогнута или разрезана под углом, что позволяет учесть особенности помещений с наклонными потолками.Нужно подключить мансарду к общей системе отопления или установить отдельные радиаторы и дополнительно утеплить помещение. Для большего комфорта обязательно предусмотреть в SPA-зоне окна. Они могут быть интересной формы, например, небольшие и круглые. Часто домовладельцы избегают нестандартных решений, так как считают их менее надежными, но это ошибочный стереотип. Качество системы не зависит от ее геометрии и гарантия на экстраординарные окна такая же, как на обычные, говорит Станислав Французов.www.schueco.ru